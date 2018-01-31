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31.01.18 17:42 Начался приём заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения



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О том, что выборы президента России состоятся 18 марта, баннеры напоминают по всему Красноярску. Информационные ролики Центризбиркома транслируют даже в терминале аэропорта. Сибиряки пристально следят за предвыборными кампаниями кандидатов. С 31 января можно написать заявление в любой территориальной избирательной комиссии или многофункциональном центре России, чтобы проголосовать не по прописке.

Подобные многофункциональные центры есть во всех районах Красноярска. Здесь всё устроено достаточно удобно. Для начала нужно встать в электронную очередь: выбрать необходимую услугу "Избирком", ввести фамилию и имя. Получаем талончик и попадаем в электронную очередь. По всему МФЦ развешаны экраны, следим за своей очередью; как только наш оператор освободится, нас вызовут. Для того чтобы написать заявление, нужно только паспорт.

Вся процедура занимает пять минут. Прикрепиться к любому участку в стране можно по 12 марта включительно. Есть возможность подать заявление и в режиме онлайн - через сайт госуслуг. Но не больше одного раза. Каждый избиратель получает на руки специальный документ, с которым и отправится голосовать.

"Вся информация, например, из МФЦ по системе межведомственного электронного документооборота передаётся напрямую в Москву. Система "ГАС Выборы" её обработает и в пятницу, 16 марта выгрузит для всех территориальных комиссий, они передадут данные в участковые избирательные комиссии, реестры на исключение и включение избирателей, чтобы ни один избиратель не потерялся", - пояснил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

Для тех, кто не успеет написать заявление до 12 марта, до двух часов 17 марта это можно будет сделать, но лишь на избирательном участке по месту жительства.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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