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НОВОСТИ | Экономика





01.02.18 08:52 На острове Отдыха запустили новую электроподстанцию



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Новая подстанция на острове Отдыха на 110 киловольт - одна в числе первых, которую построили для снабжения энергией спортивных объектов будущей Зимней Универсиады. К ней подпитаны Центральный стадион, Дворец спорта имени Ярыгина и школа олимпийского резерва. Оборудование российское на 100%.

"Эксплуатация - персонал всё это знает, умеет, понимает. По сути дела, типовой шаблон. Мы сегодня реконструируем одновременно 12 подстанций. То есть встречаться будем ещё много", - сказал генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.

Объём инвестиций энергетиков в экономику края вырос в 20 раз, почти до 4-х миллиардов рублей: в строительство и реконструкцию объектов, ремонт сетей. Только на обновление кабельных линий выделено 500 миллионов рублей. Причем 70% работ уже выполнено. Поставлена задача к 1 августа - вопрос с нехваткой энергии в Красноярске закрыть.

"То, что за этот год сделано, это довольно существенный объём. Потому что работа велась в том числе на действующих объектах. Коллеги с этой задачей успешно справились, и я надеюсь, что город этого особо не заметил в части отключения потребителей и так далее", - отметил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Энергетические объекты, как и спортивные, станут наследием Универсиады. Подстанции повышают надёжность электроснабжения строящихся микрорайонов. Для жителей "Белых рос" тема с перебоями закрыта на ближайшие пять лет, в новом микрорайоне на Мясокомбинате перспективы развития открываются на 15 лет вперёд.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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