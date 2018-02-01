НОВОСТИ | Экономика













01.02.18 08:52 На острове Отдыха запустили новую электроподстанцию





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"Эксплуатация - персонал всё это знает, умеет, понимает. По сути дела, типовой шаблон. Мы сегодня реконструируем одновременно 12 подстанций. То есть встречаться будем ещё много", - сказал генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.



Объём инвестиций энергетиков в экономику края вырос в 20 раз, почти до 4-х миллиардов рублей: в строительство и реконструкцию объектов, ремонт сетей. Только на обновление кабельных линий выделено 500 миллионов рублей. Причем 70% работ уже выполнено. Поставлена задача к 1 августа - вопрос с нехваткой энергии в Красноярске закрыть.



"То, что за этот год сделано, это довольно существенный объём. Потому что работа велась в том числе на действующих объектах. Коллеги с этой задачей успешно справились, и я надеюсь, что город этого особо не заметил в части отключения потребителей и так далее", - отметил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.



Энергетические объекты, как и спортивные, станут наследием Универсиады. Подстанции повышают надёжность электроснабжения строящихся микрорайонов. Для жителей "Белых рос" тема с перебоями закрыта на ближайшие пять лет, в новом микрорайоне на Мясокомбинате перспективы развития открываются на 15 лет вперёд.



Новая подстанция на острове Отдыха на 110 киловольт - одна в числе первых, которую построили для снабжения энергией спортивных объектов будущей Зимней Универсиады. К ней подпитаны Центральный стадион, Дворец спорта имени Ярыгина и школа олимпийского резерва. Оборудование российское на 100%."Эксплуатация - персонал всё это знает, умеет, понимает. По сути дела, типовой шаблон. Мы сегодня реконструируем одновременно 12 подстанций. То есть встречаться будем ещё много", - сказал генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.Объём инвестиций энергетиков в экономику края вырос в 20 раз, почти до 4-х миллиардов рублей: в строительство и реконструкцию объектов, ремонт сетей. Только на обновление кабельных линий выделено 500 миллионов рублей. Причем 70% работ уже выполнено. Поставлена задача к 1 августа - вопрос с нехваткой энергии в Красноярске закрыть."То, что за этот год сделано, это довольно существенный объём. Потому что работа велась в том числе на действующих объектах. Коллеги с этой задачей успешно справились, и я надеюсь, что город этого особо не заметил в части отключения потребителей и так далее", - отметил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.Энергетические объекты, как и спортивные, станут наследием Универсиады. Подстанции повышают надёжность электроснабжения строящихся микрорайонов. Для жителей "Белых рос" тема с перебоями закрыта на ближайшие пять лет, в новом микрорайоне на Мясокомбинате перспективы развития открываются на 15 лет вперёд. Вадим КУЛИКОВ

















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