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| НОВОСТИ | Общество
|31.01.18 17:37 В Красноярске спасли мальчика, проглотившего несколько магнитных шариков
В Красноярске пятилетний мальчик проглотил девять магнитных шариков, они склеились в кишечнике, ребёнка в больницу привезла скорая помощь. Две недели Демид лежал в больнице, врачам пришлось разрезать кишечник, сегодня мальчика выписали.
Хирурги 20-й больницы показали целую коллекцию предметов - что они вынимают из детских желудков, кишечников: монеты, кольца, батарейки, даже гвоздики. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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