На встрече жители Шарыповского района осадили "Вестимобиль". Например, Нина Васенькина рассказала, что её жильё признали аварийным, но взамен чиновники предоставили апартаменты не лучше. Однако администрация города Шарыпово имеет диаметрально противоположную точку зрения:
"Претензий Васенькина к предоставленному помещению не имела и снята с учёта нуждающихся".
Жаловались на коммунальную сферу жители села Новоалтатка. Замглавы Шарыповского района пообещал, что вода, которая не соответствует санитарным нормам, станет питьевой. Правда, срок так и не обозначил. А повышение коммунальных платежей почти на четверть в службе строительного надзора края посчитали законным.
"В Красноярском крае тарифы для ресурсоснабжающих организаций утверждаются приказами Региональной энергетической комиссии. Анализ показал, что нарушения при применении тарифов отсутствуют", - пояснила руководитель Строительного надзора Красноярского края в западных районах Ольга Слободян.
Также шарыповцы рассказали, что не могут чувствовать себя в безопасности. Молодёжные компании мусорят, громко слушают музыку в машинах и портят благоустройство. Но в полиции приводят статистику за 2017 год: улицы шахтёрского городка стали безопаснее.
"Снижение по линии бытовых преступлений составило 34%, почти в два раза. Меньше стало преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения - на 18%", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.
Как видим, представления о жизни у простых шарыповцев и государственных служащих разнятся. Одним кажется, что достойны лучшей доли, другие же утверждают, что действуют строго в рамках закона.