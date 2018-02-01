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|01.02.18 09:00 Интервью: руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова
1 февраля начинается запись будущих школьников в первый класс. Для родителей мальчишек и девчонок это, пожалуй, самое ответственное время. Как записать ребёнка в школу, как попасть к лучшему учителю, как сделать так, чтобы ребёнок учился в одном классе с теми, с кем ходит сейчас в детский сад? Ответы на эти вопросы даёт руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.
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