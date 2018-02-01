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01.02.18 08:40 На красноярском алюминиевом заводе погиб рабочий





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"В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на производстве. Всё произошло 30 января около десяти часов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.





На красноярском алюминиевом заводе погиб рабочий. На 45-летнего мужчину упала плита. По информации следственного комитета, часть электролизёра массой в несколько тонн обрушилась на грузчика из-за того, что трос, удерживающий конструкцию, оборвался. Рабочий погиб на месте. Он был сотрудником подрядной организации, занимающейся ремонтом."В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на производстве. Всё произошло 30 января около десяти часов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.











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