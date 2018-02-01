В Хабаровске тренеры сборной России по хоккею с мячом пересматривают и разбирают матч между командами Швеции и России. Игра закончилась со счётом 6:3 в пользу шведов - действующих чемпионов мира. Этот результат ни на что не влияет, обе дружины выходят в четвертьфинал.
Было ли это стратегическое поражение, чтобы расслабить соперника, или первая проба сил нами проиграна? Специально для "Вести. Красноярск" своё мнение о встрече высказал игрок "Енисея", заслуженный мастер спорта Евгений Швецов:
"Это групповая стадия. Все прекрасно понимают, что основные решающие матчи впереди - это полуфинал и финал, поэтому драматизировать ситуацию не надо".