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01.02.18 11:37 В Минусинске мужчина поджёг дом своих родственников





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В Минусинске мужчина едва не сжёг своих родственников. О пожаре в МЧС сообщила соседка по частному сектору. Сначала конфликт разгорелся на словах, но гнев перерос в реальное пламя. Сорокалетний ранее судимый минусинец поджёг деревянный дом. Спасатели эвакуировали и доставили в больницу с ожогами четырёх человек.











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