НОВОСТИ | Общество













01.02.18 11:45 Студенты школы-студии МХАТ готовят спектакль по произведениям Астафьева





Фото



"Он уникальный. Есть в Астафьеве то, чего нет ни в одном другом великом русском литераторе. Астафьев - это громадное человеческое сердце, очень сильное. То, чего сегодня так не хватает", - говорит режиссёр, профессор школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.



Первые дни литературной экспедиции выпали на аномальные морозы. С собой москвичи предусмотрительно привезли даже валенки.



"Мы с Родиком два человека в очках. Когда мы только вышли из самолёта, было -43. Мы быстро пробежали от трапа до автобуса, но всё равно в автобусе ещё минут 7-8 не видели ничего - очки запотели. И вообще, сразу начинаешь дышать льдом", - рассказывает студент школы-студии МХАТ Михаил Маневич.



"То, чего никогда не встретишь в Москве: выходишь ночью - и тишина... Такая тишина, никогда в жизни не встречала", - добавляет студент школы-студии МХАТ Мария Рубцова.



Результат экспедиции - спектакль - труппа обещала создать к 2019 году, к 95-летию Астафьева. И тогда обязательно снова вернуться в заснеженный край - сыграть его на сцене для земляков выдающегося автора.



Подмосковные вечера студенты школы-студии МХАТ променяли на 10 дней в Сибири. Вместе с руководителем - режиссёром Виктором Рыжаковым столичные гости поселились в Усть-Мане, посетили Дивногорск, посёлок Овсянка, встречаются с творческими коллективами и сибирскими авторами. Их цель - создать спектакль по мотивам творчества Виктора Астафьева. Для этого предстоит сделать невыполнимое - познать душу сибирского автора."Он уникальный. Есть в Астафьеве то, чего нет ни в одном другом великом русском литераторе. Астафьев - это громадное человеческое сердце, очень сильное. То, чего сегодня так не хватает", - говорит режиссёр, профессор школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.Первые дни литературной экспедиции выпали на аномальные морозы. С собой москвичи предусмотрительно привезли даже валенки."Мы с Родиком два человека в очках. Когда мы только вышли из самолёта, было -43. Мы быстро пробежали от трапа до автобуса, но всё равно в автобусе ещё минут 7-8 не видели ничего - очки запотели. И вообще, сразу начинаешь дышать льдом", - рассказывает студент школы-студии МХАТ Михаил Маневич."То, чего никогда не встретишь в Москве: выходишь ночью - и тишина... Такая тишина, никогда в жизни не встречала", - добавляет студент школы-студии МХАТ Мария Рубцова.Результат экспедиции - спектакль - труппа обещала создать к 2019 году, к 95-летию Астафьева. И тогда обязательно снова вернуться в заснеженный край - сыграть его на сцене для земляков выдающегося автора. Анастасия ЦЫГАНКОВА



Смотрите также: пресс-конференция по итогам литературной экспедиции школы-студии МХАТ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













