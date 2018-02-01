АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.02.18 11:45 Студенты школы-студии МХАТ готовят спектакль по произведениям Астафьева



Фото
Подмосковные вечера студенты школы-студии МХАТ променяли на 10 дней в Сибири. Вместе с руководителем - режиссёром Виктором Рыжаковым столичные гости поселились в Усть-Мане, посетили Дивногорск, посёлок Овсянка, встречаются с творческими коллективами и сибирскими авторами. Их цель - создать спектакль по мотивам творчества Виктора Астафьева. Для этого предстоит сделать невыполнимое - познать душу сибирского автора.

"Он уникальный. Есть в Астафьеве то, чего нет ни в одном другом великом русском литераторе. Астафьев - это громадное человеческое сердце, очень сильное. То, чего сегодня так не хватает", - говорит режиссёр, профессор школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.

Первые дни литературной экспедиции выпали на аномальные морозы. С собой москвичи предусмотрительно привезли даже валенки.

Овсянка - родная деревня В.Астафьева"Мы с Родиком два человека в очках. Когда мы только вышли из самолёта, было -43. Мы быстро пробежали от трапа до автобуса, но всё равно в автобусе ещё минут 7-8 не видели ничего - очки запотели. И вообще, сразу начинаешь дышать льдом", - рассказывает студент школы-студии МХАТ Михаил Маневич.

"То, чего никогда не встретишь в Москве: выходишь ночью - и тишина... Такая тишина, никогда в жизни не встречала", - добавляет студент школы-студии МХАТ Мария Рубцова.

Результат экспедиции - спектакль - труппа обещала создать к 2019 году, к 95-летию Астафьева. И тогда обязательно снова вернуться в заснеженный край - сыграть его на сцене для земляков выдающегося автора.

Анастасия ЦЫГАНКОВА


Смотрите также: пресс-конференция по итогам литературной экспедиции школы-студии МХАТ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .