НОВОСТИ | Общество













01.02.18 11:42 Красноярцы недовольны новой схемой 81-го маршрута





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- Не знаю, зачем его убрали. Мы до ж/д-вокзала только на нём могли доехать отсюда. У нас здесь и так небогато с транспортом.



- Я даже не знаю, что они выиграли. Просто здесь больше автобусов ходит, поэтому, наверное.



- Неудобный маршрут стал!



Любая смена маршрутов это всегда болезненный вопрос, особенно если автобус идёт на железнодорожный вокзал, туда и так ходит немного автобусов. Это актуально весной и летом, когда начинаются электрички, люди едут на дачу. Возможно, маршрут сменили в угоду предпринимателям, но водители автобусов уверяют, для них ничего не изменилось.



- Прежде чем принять решение, мы полгода изучали корреспонденции поездок, смотрели, куда народ ездит.

- А как вы увидели, что с Батурина на ж/д вокзал ездят больше, если он здесь никогда не ходил? Как вы это просчитали?

- Мы просчитали 78-ю, что нет большого количества людей, которые ездят на вокзал. И Батурина посмотрели. Нам нужна была эта схема.

- Вы думаете, с Батурина будет больше ездить на ж/д-вокзал?

- Да, - пояснил начальник отдела департамента транспорта Игорь Манченко.



Привычную всем, наработанную годами схему сломали, с января автобус ходит по-новому. В департаменте транспорта заявили, если будут поступать жалобы, чиновники, возможно, пересмотрят своё решение.



С начала 90-х годов 81-й маршрут ходил по 78-й Добровольческой бригады. Теперь у маршрутки новый путь, её перенесли на соседнюю улицу Батурина. Это два параллельных, абсолютно равнозначных участка - всего-то по две остановки. Что выиграли чиновники от такого переноса - непонятно.Любая смена маршрутов это всегда болезненный вопрос, особенно если автобус идёт на железнодорожный вокзал, туда и так ходит немного автобусов. Это актуально весной и летом, когда начинаются электрички, люди едут на дачу. Возможно, маршрут сменили в угоду предпринимателям, но водители автобусов уверяют, для них ничего не изменилось.Привычную всем, наработанную годами схему сломали, с января автобус ходит по-новому. В департаменте транспорта заявили, если будут поступать жалобы, чиновники, возможно, пересмотрят своё решение. Евгения ПЛОТНИКОВА











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