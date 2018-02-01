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- Не знаю, зачем его убрали. Мы до ж/д-вокзала только на нём могли доехать отсюда. У нас здесь и так небогато с транспортом.
- Я даже не знаю, что они выиграли. Просто здесь больше автобусов ходит, поэтому, наверное.
- Неудобный маршрут стал!
Любая смена маршрутов это всегда болезненный вопрос, особенно если автобус идёт на железнодорожный вокзал, туда и так ходит немного автобусов. Это актуально весной и летом, когда начинаются электрички, люди едут на дачу. Возможно, маршрут сменили в угоду предпринимателям, но водители автобусов уверяют, для них ничего не изменилось.
- Прежде чем принять решение, мы полгода изучали корреспонденции поездок, смотрели, куда народ ездит.
- А как вы увидели, что с Батурина на ж/д вокзал ездят больше, если он здесь никогда не ходил? Как вы это просчитали?
- Мы просчитали 78-ю, что нет большого количества людей, которые ездят на вокзал. И Батурина посмотрели. Нам нужна была эта схема.
- Вы думаете, с Батурина будет больше ездить на ж/д-вокзал?
- Да, - пояснил начальник отдела департамента транспорта Игорь Манченко.
Привычную всем, наработанную годами схему сломали, с января автобус ходит по-новому. В департаменте транспорта заявили, если будут поступать жалобы, чиновники, возможно, пересмотрят своё решение.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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