НОВОСТИ | Спорт













01.02.18 11:48 Дворовые команды Красноярска соревновались в кёрлинге





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"Наша задача популяризировать спорт, особенно олимпийский вид спорта - кёрлинг. Проводятся они на открытых площадках по всему городу, во дворах, везде, где есть лёд; мы приезжаем, показываем особенности этой необычной для Сибири игры", - рассказала председатель дворовой лиги Красноярского края по кёрлингу Лидия Калина.



Даже просто попасть в цель скользящим 20-килограммовым гранитным снарядом непросто. А ведь ещё надо выстроить целую комбинацию из камней и не дать её разрушить соперникам. "Мы проводили мастер-классы, у некоторых, кто в первый раз пришёл, получается очень хорошо выкатываться, отпускать камень, приезжает прямо в центр дома", - рассказал кандидат в мастера спорта по кёрлингу Денис Кашметов.



Принять участие в нём можно было, заявив команду из четырёх человек, либо присоединившись к любой другой на площадке. Больше всего на льду было детей и подростков. Кёрлинг для Красноярского края совсем юная игра, но она уже завоевала нешуточную популярность. Прелесть её в том, что обладая даже минимальными навыками, можно научиться бросать камни.



В этот раз участие принимали более сорока человек. Несмотря на то, что многие впервые взяли руки мётлы, получалось вполне достойно. "С самого начала, когда мы смотрели, было нетрудно. А когда сами попробовали, поняли, что это достаточно трудно - рассчитать всё. Много было падений, потому что непрофессионалы ещё", - рассказали игроки команды "Минус сорок" Евгений Копылов и Михаил Галимзянов.



В фестивале "Все на лёд" уже приняли участие больше 300 человек по всему Красноярскому краю. Следующий этап запланирован на март, а финал с лучшими командами пройдёт в декабре.



Кёрлинг не зря называют шахматами на льду. Здесь есть своя стратегия, своя тактика. Главное не только сила и точность удара, но и слаженность действий каждого члена команды."Наша задача популяризировать спорт, особенно олимпийский вид спорта - кёрлинг. Проводятся они на открытых площадках по всему городу, во дворах, везде, где есть лёд; мы приезжаем, показываем особенности этой необычной для Сибири игры", - рассказала председатель дворовой лиги Красноярского края по кёрлингу Лидия Калина.Даже просто попасть в цель скользящим 20-килограммовым гранитным снарядом непросто. А ведь ещё надо выстроить целую комбинацию из камней и не дать её разрушить соперникам. "Мы проводили мастер-классы, у некоторых, кто в первый раз пришёл, получается очень хорошо выкатываться, отпускать камень, приезжает прямо в центр дома", - рассказал кандидат в мастера спорта по кёрлингу Денис Кашметов.Принять участие в нём можно было, заявив команду из четырёх человек, либо присоединившись к любой другой на площадке. Больше всего на льду было детей и подростков. Кёрлинг для Красноярского края совсем юная игра, но она уже завоевала нешуточную популярность. Прелесть её в том, что обладая даже минимальными навыками, можно научиться бросать камни.В этот раз участие принимали более сорока человек. Несмотря на то, что многие впервые взяли руки мётлы, получалось вполне достойно. "С самого начала, когда мы смотрели, было нетрудно. А когда сами попробовали, поняли, что это достаточно трудно - рассчитать всё. Много было падений, потому что непрофессионалы ещё", - рассказали игроки команды "Минус сорок" Евгений Копылов и Михаил Галимзянов.В фестивале "Все на лёд" уже приняли участие больше 300 человек по всему Красноярскому краю. Следующий этап запланирован на март, а финал с лучшими командами пройдёт в декабре. Дмитрий БЫЗОВ











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