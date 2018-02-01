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01.02.18 11:48 Дворовые команды Красноярска соревновались в кёрлинге



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Кёрлинг не зря называют шахматами на льду. Здесь есть своя стратегия, своя тактика. Главное не только сила и точность удара, но и слаженность действий каждого члена команды.

"Наша задача популяризировать спорт, особенно олимпийский вид спорта - кёрлинг. Проводятся они на открытых площадках по всему городу, во дворах, везде, где есть лёд; мы приезжаем, показываем особенности этой необычной для Сибири игры", - рассказала председатель дворовой лиги Красноярского края по кёрлингу Лидия Калина.

Даже просто попасть в цель скользящим 20-килограммовым гранитным снарядом непросто. А ведь ещё надо выстроить целую комбинацию из камней и не дать её разрушить соперникам. "Мы проводили мастер-классы, у некоторых, кто в первый раз пришёл, получается очень хорошо выкатываться, отпускать камень, приезжает прямо в центр дома", - рассказал кандидат в мастера спорта по кёрлингу Денис Кашметов.

Принять участие в нём можно было, заявив команду из четырёх человек, либо присоединившись к любой другой на площадке. Больше всего на льду было детей и подростков. Кёрлинг для Красноярского края совсем юная игра, но она уже завоевала нешуточную популярность. Прелесть её в том, что обладая даже минимальными навыками, можно научиться бросать камни.

В этот раз участие принимали более сорока человек. Несмотря на то, что многие впервые взяли руки мётлы, получалось вполне достойно. "С самого начала, когда мы смотрели, было нетрудно. А когда сами попробовали, поняли, что это достаточно трудно - рассчитать всё. Много было падений, потому что непрофессионалы ещё", - рассказали игроки команды "Минус сорок" Евгений Копылов и Михаил Галимзянов.

В фестивале "Все на лёд" уже приняли участие больше 300 человек по всему Красноярскому краю. Следующий этап запланирован на март, а финал с лучшими командами пройдёт в декабре.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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