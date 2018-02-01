РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





01.02.18 20:55 В Красноярске наградили лучших следователей



Фото
Алексей Егоров расследует дело серийного красноярского насильника. Преступник заманивал жертв к себе домой под предлогом уборки за деньги. В деле 12 эпизодов. История является лишь одной из десятка других, которые параллельно ведёт 29-летний следователь. Высокий темп работы, раскрываемость - он был признан лучшим следователем края, работающим в райотделе. Хотя на конкурс заявился на спор - соревновался с коллегой по кабинету. За наградой не рвался, работа ему интересна и без публичного признания.

"К сожалению для моей семьи, работа мне очень интересна, поэтому я задерживаюсь. Дома стараюсь не работать, потому что там семья, дети. У меня свободное время - это побыть с семьёй, погулять, чтобы они меня хоть узнавали", - рассказал следователь, победитель конкурса Алексей Егоров.

Ольга Ларькова - лучшая в деле расследования особо важных дел. Молодая девушка и с технической документацией справится, и в горящую избу войдёт - буквально. В защитном костюме во время пожара в пансионате для престарелых вела работу. Оба следователя не увлекались детективами в детстве, а сейчас понимают: то, что показывают в кино, редко соответствует действительности с её кропотливой работой, в том числе и бумажной. Но азарт всегда захватывает.

"В фильмах показывают, что за пять минут можно установить причину смерти. На самом деле за пять минут не разрешишь. Надо сесть, подумать. Дела у нас тоже непростые, запутанные, есть свои цепочки, схемы", - рассказала следователь, победитель конкурса Ольга Ларькова.

Молодых следователей наградили, теперь их результаты отправят на общероссийский конкурс, где конкуренцию составят профессионалы в погонах со всей России.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .