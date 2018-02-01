НОВОСТИ | Общество













01.02.18 20:55 В Красноярске наградили лучших следователей





Фото



"К сожалению для моей семьи, работа мне очень интересна, поэтому я задерживаюсь. Дома стараюсь не работать, потому что там семья, дети. У меня свободное время - это побыть с семьёй, погулять, чтобы они меня хоть узнавали", - рассказал следователь, победитель конкурса Алексей Егоров.



Ольга Ларькова - лучшая в деле расследования особо важных дел. Молодая девушка и с технической документацией справится, и в горящую избу войдёт - буквально. В защитном костюме во время пожара в пансионате для престарелых вела работу. Оба следователя не увлекались детективами в детстве, а сейчас понимают: то, что показывают в кино, редко соответствует действительности с её кропотливой работой, в том числе и бумажной. Но азарт всегда захватывает.



"В фильмах показывают, что за пять минут можно установить причину смерти. На самом деле за пять минут не разрешишь. Надо сесть, подумать. Дела у нас тоже непростые, запутанные, есть свои цепочки, схемы", - рассказала следователь, победитель конкурса Ольга Ларькова.



Молодых следователей наградили, теперь их результаты отправят на общероссийский конкурс, где конкуренцию составят профессионалы в погонах со всей России.



Алексей Егоров расследует дело серийного красноярского насильника. Преступник заманивал жертв к себе домой под предлогом уборки за деньги. В деле 12 эпизодов. История является лишь одной из десятка других, которые параллельно ведёт 29-летний следователь. Высокий темп работы, раскрываемость - он был признан лучшим следователем края, работающим в райотделе. Хотя на конкурс заявился на спор - соревновался с коллегой по кабинету. За наградой не рвался, работа ему интересна и без публичного признания."К сожалению для моей семьи, работа мне очень интересна, поэтому я задерживаюсь. Дома стараюсь не работать, потому что там семья, дети. У меня свободное время - это побыть с семьёй, погулять, чтобы они меня хоть узнавали", - рассказал следователь, победитель конкурса Алексей Егоров.Ольга Ларькова - лучшая в деле расследования особо важных дел. Молодая девушка и с технической документацией справится, и в горящую избу войдёт - буквально. В защитном костюме во время пожара в пансионате для престарелых вела работу. Оба следователя не увлекались детективами в детстве, а сейчас понимают: то, что показывают в кино, редко соответствует действительности с её кропотливой работой, в том числе и бумажной. Но азарт всегда захватывает."В фильмах показывают, что за пять минут можно установить причину смерти. На самом деле за пять минут не разрешишь. Надо сесть, подумать. Дела у нас тоже непростые, запутанные, есть свои цепочки, схемы", - рассказала следователь, победитель конкурса Ольга Ларькова.Молодых следователей наградили, теперь их результаты отправят на общероссийский конкурс, где конкуренцию составят профессионалы в погонах со всей России. Владимир БОГОМОЛОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













