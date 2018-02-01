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01.02.18 17:40 Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию 28 российских олимпийцев





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Ранее сообщалось, что в случае положительного решения суда спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года. Напомним, соревнования пройдут в Корее с 9 по 25 февраля. Нам удалось связаться с семьёй Третьяковых. Они узнали радостную весть от адвокатов.



"Конечно, я счастлив, что вся эта ерунда, которая больше года продолжалась, наконец закончится.

- А как вы считаете, есть шанс попасть на Олимпиаду?

- МОК в этом году изменил правила, они сами высылают приглашения, сейчас посмотрим, наш Олимпийский комитет отправит им дозаявку тех спортсменов, которых оправдали. И МОК будет сам рассматривать, пригласить или нет. Время пока есть, не знаю, ждём.

- Вы готовы поехать и бой дать?

- Конечно, готов, главное, чтобы пригласили", - сказал олимпийский чемпион по скелетону (Сочи-2014) Александр Третьяков.



"Женское сердце всегда надеется на лучшее. Абсолютное, безусловное счастье, что мы испытываем, когда справедливость торжествует. Когда эти безумные три месяца нашей жизни, когда не знаешь, что делать и нет никаких планов дальнейших, даже не знаешь, как себя вести, что делать", - добавила супруга олимпийского чемпиона по скелетону А.Третьякова Анастасия Третьякова.











Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28-ми российских спортсменов, в том числе красноярцев - скелетониста Александра Третьякова и бобслеиста Дмитрия Труненкова. Их результаты с игр в Сочи-2014 должны быть восстановлены. Фактов нарушения антидопинговых правил найти так и не удалось.Ранее сообщалось, что в случае положительного решения суда спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года. Напомним, соревнования пройдут в Корее с 9 по 25 февраля. Нам удалось связаться с семьёй Третьяковых. Они узнали радостную весть от адвокатов."Конечно, я счастлив, что вся эта ерунда, которая больше года продолжалась, наконец закончится.- А как вы считаете, есть шанс попасть на Олимпиаду?- МОК в этом году изменил правила, они сами высылают приглашения, сейчас посмотрим, наш Олимпийский комитет отправит им дозаявку тех спортсменов, которых оправдали. И МОК будет сам рассматривать, пригласить или нет. Время пока есть, не знаю, ждём.- Вы готовы поехать и бой дать?- Конечно, готов, главное, чтобы пригласили", - сказал олимпийский чемпион по скелетону (Сочи-2014) Александр Третьяков."Женское сердце всегда надеется на лучшее. Абсолютное, безусловное счастье, что мы испытываем, когда справедливость торжествует. Когда эти безумные три месяца нашей жизни, когда не знаешь, что делать и нет никаких планов дальнейших, даже не знаешь, как себя вести, что делать", - добавила супруга олимпийского чемпиона по скелетону А.Третьякова Анастасия Третьякова.







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