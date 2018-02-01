Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28-ми российских спортсменов, в том числе красноярцев - скелетониста Александра Третьякова и бобслеиста Дмитрия Труненкова. Их результаты с игр в Сочи-2014 должны быть восстановлены. Фактов нарушения антидопинговых правил найти так и не удалось.
Ранее сообщалось, что в случае положительного решения суда спортсмены могут войти в список участников Олимпиады 2018 года. Напомним, соревнования пройдут в Корее с 9 по 25 февраля. Нам удалось связаться с семьёй Третьяковых. Они узнали радостную весть от адвокатов.
"Конечно, я счастлив, что вся эта ерунда, которая больше года продолжалась, наконец закончится.
- А как вы считаете, есть шанс попасть на Олимпиаду?
- МОК в этом году изменил правила, они сами высылают приглашения, сейчас посмотрим, наш Олимпийский комитет отправит им дозаявку тех спортсменов, которых оправдали. И МОК будет сам рассматривать, пригласить или нет. Время пока есть, не знаю, ждём.
- Вы готовы поехать и бой дать?
- Конечно, готов, главное, чтобы пригласили", - сказал олимпийский чемпион по скелетону (Сочи-2014) Александр Третьяков.
"Женское сердце всегда надеется на лучшее. Абсолютное, безусловное счастье, что мы испытываем, когда справедливость торжествует. Когда эти безумные три месяца нашей жизни, когда не знаешь, что делать и нет никаких планов дальнейших, даже не знаешь, как себя вести, что делать", - добавила супруга олимпийского чемпиона по скелетону А.Третьякова Анастасия Третьякова.