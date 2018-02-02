РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





02.02.18 08:56 Жители Зелёной Рощи разоблачили псевдо-соцработников



Фото
Эту школу в доме 30-А на улице Тельмана, похоже, прошли все пенсионеры. Мошенники тут буквально прописались: продавали пылесосы, окна, фильтры для воды, судьбу, религию и доверие. Екатерина Григорьевна уже попадалась: отдала две тысячи рублей незнакомцу, якобы чтобы помочь соседям. Разумеется, обманули. К следующим визиту была готова.

"Мы из соцзащиты". Я её сразу одёрнула: соцзащита и пенсионный фонд в вечернее время по квартирам не ходят. Она в другой подъезд пошла как представитель пенсионного фонда", - рассказала пенсионер Екатерина Дехтярёва.

Люди уверены: мошенников обучают тонкостям человеческой психологии, чтобы манипулировать, заставлять отдавать даже последние деньги. "Меня не надо накалывать, я воробей стреляный. Чай попил, уговаривал, уговаривал. Все документы с печатями, штампами на фильтры эти. Только давай мне деньги, давай и всё. Я говорю - нет, извини. У меня, правда, бабка такая - зверюга", - рассказал пенсионер Леонид Шепелев.

Здесь мошенникам дали отпор, да и тенденция совершения подобных преступлений в Красноярске идёт к снижению. Хотя за месяц уже два уголовных дела. Участник Великой Отечественной 91-летний мужчина отдал псевдо-соцработникам более 300 тысяч рублей. "Говорят о том, что ожидается изменение денежных купюр в стране, старые перестанут действовать. Под этим предлогом просят показать все купюры, чтобы переписать номера. Возвращают, как правило, банк приколов, либо вообще ничего", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.

В прошлом году в крае каждое десятое преступление совершили мошенники. Поэтому незнакомым людям лучше не доверять, в дом не пускать, проверять документы внимательно, а информацию уточнять тут же по телефону организации, которой вам представились.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .