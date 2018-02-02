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02.02.18 08:56 Жители Зелёной Рощи разоблачили псевдо-соцработников





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"Мы из соцзащиты". Я её сразу одёрнула: соцзащита и пенсионный фонд в вечернее время по квартирам не ходят. Она в другой подъезд пошла как представитель пенсионного фонда", - рассказала пенсионер Екатерина Дехтярёва.



Люди уверены: мошенников обучают тонкостям человеческой психологии, чтобы манипулировать, заставлять отдавать даже последние деньги. "Меня не надо накалывать, я воробей стреляный. Чай попил, уговаривал, уговаривал. Все документы с печатями, штампами на фильтры эти. Только давай мне деньги, давай и всё. Я говорю - нет, извини. У меня, правда, бабка такая - зверюга", - рассказал пенсионер Леонид Шепелев.



Здесь мошенникам дали отпор, да и тенденция совершения подобных преступлений в Красноярске идёт к снижению. Хотя за месяц уже два уголовных дела. Участник Великой Отечественной 91-летний мужчина отдал псевдо-соцработникам более 300 тысяч рублей. "Говорят о том, что ожидается изменение денежных купюр в стране, старые перестанут действовать. Под этим предлогом просят показать все купюры, чтобы переписать номера. Возвращают, как правило, банк приколов, либо вообще ничего", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



В прошлом году в крае каждое десятое преступление совершили мошенники. Поэтому незнакомым людям лучше не доверять, в дом не пускать, проверять документы внимательно, а информацию уточнять тут же по телефону организации, которой вам представились.



Эту школу в доме 30-А на улице Тельмана, похоже, прошли все пенсионеры. Мошенники тут буквально прописались: продавали пылесосы, окна, фильтры для воды, судьбу, религию и доверие. Екатерина Григорьевна уже попадалась: отдала две тысячи рублей незнакомцу, якобы чтобы помочь соседям. Разумеется, обманули. К следующим визиту была готова."Мы из соцзащиты". Я её сразу одёрнула: соцзащита и пенсионный фонд в вечернее время по квартирам не ходят. Она в другой подъезд пошла как представитель пенсионного фонда", - рассказала пенсионер Екатерина Дехтярёва.Люди уверены: мошенников обучают тонкостям человеческой психологии, чтобы манипулировать, заставлять отдавать даже последние деньги. "Меня не надо накалывать, я воробей стреляный. Чай попил, уговаривал, уговаривал. Все документы с печатями, штампами на фильтры эти. Только давай мне деньги, давай и всё. Я говорю - нет, извини. У меня, правда, бабка такая - зверюга", - рассказал пенсионер Леонид Шепелев.Здесь мошенникам дали отпор, да и тенденция совершения подобных преступлений в Красноярске идёт к снижению. Хотя за месяц уже два уголовных дела. Участник Великой Отечественной 91-летний мужчина отдал псевдо-соцработникам более 300 тысяч рублей. "Говорят о том, что ожидается изменение денежных купюр в стране, старые перестанут действовать. Под этим предлогом просят показать все купюры, чтобы переписать номера. Возвращают, как правило, банк приколов, либо вообще ничего", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.В прошлом году в крае каждое десятое преступление совершили мошенники. Поэтому незнакомым людям лучше не доверять, в дом не пускать, проверять документы внимательно, а информацию уточнять тут же по телефону организации, которой вам представились. Вадим КУЛИКОВ











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