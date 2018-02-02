НОВОСТИ | Общество













02.02.18 08:50 Февраль в Красноярске будет тёплым и малоснежным





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Ближайшие две недели дневные температуры будут колебаться от 16 до 10 градусов ниже ноля. Особенно прохладными будут ночи - до 25 мороза. Потом зима ослабит хватку. Этот февраль будет теплее нормы, пусть и всего на 1-2 градуса.



"Февраль у нас чаще бывает тёплым. Последние три года были тёплыми, с температурой на 6-7 градусов выше нормы", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



С середины месяца в Красноярск придут осадки. Днём от -10 и до нуля. В дирекции острова Татышев ещё не знают, когда демонтируют зимний городок и скульптуры, но судя по обещаниям синоптиков, любоваться изваяниями из льда можно будет весь февраль. А вот увидеть огоньки на новогодней ёлке больше не получится. В следующий раз она засияет только в декабре 2018 года.



Давать прогнозы о весне специалисты не спешат. А вот народные приметы гласят: какая погода 2 февраля, такой вся весна будет.



Первое февраля Красноярск встретил под солнцем. Ясная погода задержится в краевом центре до середины месяца. Правда, это не означает, что зима собирается сдавать свои позиции.Ближайшие две недели дневные температуры будут колебаться от 16 до 10 градусов ниже ноля. Особенно прохладными будут ночи - до 25 мороза. Потом зима ослабит хватку. Этот февраль будет теплее нормы, пусть и всего на 1-2 градуса."Февраль у нас чаще бывает тёплым. Последние три года были тёплыми, с температурой на 6-7 градусов выше нормы", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.С середины месяца в Красноярск придут осадки. Днём от -10 и до нуля. В дирекции острова Татышев ещё не знают, когда демонтируют зимний городок и скульптуры, но судя по обещаниям синоптиков, любоваться изваяниями из льда можно будет весь февраль. А вот увидеть огоньки на новогодней ёлке больше не получится. В следующий раз она засияет только в декабре 2018 года.Давать прогнозы о весне специалисты не спешат. А вот народные приметы гласят: какая погода 2 февраля, такой вся весна будет. Анастасия ЦЫГАНКОВА



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