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02.02.18 09:11 Пресс-конференция: спасатели и синоптики об итогах января и прогнозах на февраль





На 10% больше пожаров и в два раза больше коммунальных аварий. Спасатели и синоптики подвели итоги января. Какие сюрпризы и опасности готовит красноярцам февраль 2018-го? Полная версия пресс-конференции.







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