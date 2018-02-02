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02.02.18 11:35 Красноярские спортсмены отправились на Олимпиаду в Корею





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Символика заклеена скотчем. С собой Марика взяла и флакон лака для ногтей, чтобы замазывать триколор - олимпийский комитет наложил вето на использование российского флага после допингового скандала. В Пхёнчхан атлеты отправляются на обычном рейсе через Хабаровск. Триколор везут в сердце, демонстрировать флаг запрещено.



"Если я так сделаю, боюсь, накажут всех, а не только меня. Поэтому глупости делать не собираемся. Сейчас не имеет никакого значения - мы знаем, кто мы, что мы. Всё, что тут написано, это не для нас, а для тех, кто придумал эти правила", - говорит участница Олимпиады в дисциплине могул Марика Пертахия.



Через Красноярский аэропорт отправляется вся команда по могулу - спуску на лыжах по ухабистым склонам. Они тренировались на границе с Кемеровской областью в горной Саланге. "Мы подготовили отличную могульную трассу уровня кубка мира и там проводили заключительный этап подготовки. Логистически это расположено далековато, но мы ставим себе другие задачи: нам нужно тренироваться и хорошо готовиться вне зависимости от того, где это находится", - подчеркнул президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.



Всего 17 спортсменов будут представлять Красноярский край на Олимпиаде, которая начнётся уже через неделю. 2 февраля спортсмены прилетают в Корею и начинают завершающий этап подготовки к соревнованиями. Финалы по могулу, в котором и выступает красноярка Марика Пертахия, пройдут 11 февраля.



Настрой более чем боевой! В таком расположении духа Марика Пертахия отправляется в Южную Корею. 25-летняя девушка - одна из красноярских надежд на олимпийские медали. Лыжница уже во второй раз участвует во всемирных играх, но опознать в ней члена сборной получается не сразу: на спортивной форме ни герба, ни российского флага нет.Символика заклеена скотчем. С собой Марика взяла и флакон лака для ногтей, чтобы замазывать триколор - олимпийский комитет наложил вето на использование российского флага после допингового скандала. В Пхёнчхан атлеты отправляются на обычном рейсе через Хабаровск. Триколор везут в сердце, демонстрировать флаг запрещено."Если я так сделаю, боюсь, накажут всех, а не только меня. Поэтому глупости делать не собираемся. Сейчас не имеет никакого значения - мы знаем, кто мы, что мы. Всё, что тут написано, это не для нас, а для тех, кто придумал эти правила", - говорит участница Олимпиады в дисциплине могул Марика Пертахия.Через Красноярский аэропорт отправляется вся команда по могулу - спуску на лыжах по ухабистым склонам. Они тренировались на границе с Кемеровской областью в горной Саланге. "Мы подготовили отличную могульную трассу уровня кубка мира и там проводили заключительный этап подготовки. Логистически это расположено далековато, но мы ставим себе другие задачи: нам нужно тренироваться и хорошо готовиться вне зависимости от того, где это находится", - подчеркнул президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.Всего 17 спортсменов будут представлять Красноярский край на Олимпиаде, которая начнётся уже через неделю. 2 февраля спортсмены прилетают в Корею и начинают завершающий этап подготовки к соревнованиями. Финалы по могулу, в котором и выступает красноярка Марика Пертахия, пройдут 11 февраля. Владимир БОГОМОЛОВ

















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