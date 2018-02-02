НОВОСТИ | Общество













02.02.18 17:45 В память о победе в Сталинградской битве красноярцы станцевали "Случайный вальс"





Фото



Выбор "Случайного вальса" был не случайным для акции "Память в танце" в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Песня была написана как раз после того переломного момента в ходе Великой Отечественной.



"Как историку и как отслужившему мне очень приятно, что молодёжь помнит о своём прошлом и о героических событиях в нашей истории", - сказал участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Александр Емельянов.



"Замечательная акция! Замечательно, что здесь пожилые и молодёжь, что поют и знают наши песни", - сказала участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Алла Зубкова.



Музыкальный флэшмоб организовала команда молодёжки "Народного фронта" совместно с "Волонтёрами Победы". "Очень важно, чтобы люди помнили и ценили нашу историю, передавали из поколения в поколение. Чтобы этих людей и эти события всегда чтили, помнили и уважали", - подчеркнул сопредседатель ОНФ в Красноярском крае Владимир Назаров.



"Память в танце. Случайный вальс" проходит в 50 регионах страны. Музыка звучит в парках, на аллеях, бульварах и даже в общественном транспорте. К акции присоединились тысячи россиян.



"Случайный вальс" написали Марк Фрадкин и Евгений Долматовский не случайно. Это просьба лётчика Василия Васильева, который во время войны в одной из деревушек не успел дотанцевать вальс с девушкой Зинаидой. Он рассказал об этом авторам в письме и с помощью песни хотел найти Зинаиду. Произведение в исполнение Леонида Утёсова стало хитом военных лет. Зина нашлась, но было поздно - Василий геройски погиб в бою. Тем не менее "Случайный вальс" стал символом веры в лучшее.Выбор "Случайного вальса" был не случайным для акции "Память в танце" в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Песня была написана как раз после того переломного момента в ходе Великой Отечественной."Как историку и как отслужившему мне очень приятно, что молодёжь помнит о своём прошлом и о героических событиях в нашей истории", - сказал участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Александр Емельянов."Замечательная акция! Замечательно, что здесь пожилые и молодёжь, что поют и знают наши песни", - сказала участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Алла Зубкова.Музыкальный флэшмоб организовала команда молодёжки "Народного фронта" совместно с "Волонтёрами Победы". "Очень важно, чтобы люди помнили и ценили нашу историю, передавали из поколения в поколение. Чтобы этих людей и эти события всегда чтили, помнили и уважали", - подчеркнул сопредседатель ОНФ в Красноярском крае Владимир Назаров."Память в танце. Случайный вальс" проходит в 50 регионах страны. Музыка звучит в парках, на аллеях, бульварах и даже в общественном транспорте. К акции присоединились тысячи россиян. Вадим КУЛИКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













