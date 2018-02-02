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| НОВОСТИ | Общество
|02.02.18 17:45 В память о победе в Сталинградской битве красноярцы станцевали "Случайный вальс"
"Случайный вальс" написали Марк Фрадкин и Евгений Долматовский не случайно. Это просьба лётчика Василия Васильева, который во время войны в одной из деревушек не успел дотанцевать вальс с девушкой Зинаидой. Он рассказал об этом авторам в письме и с помощью песни хотел найти Зинаиду. Произведение в исполнение Леонида Утёсова стало хитом военных лет. Зина нашлась, но было поздно - Василий геройски погиб в бою. Тем не менее "Случайный вальс" стал символом веры в лучшее.
Выбор "Случайного вальса" был не случайным для акции "Память в танце" в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Песня была написана как раз после того переломного момента в ходе Великой Отечественной.
"Как историку и как отслужившему мне очень приятно, что молодёжь помнит о своём прошлом и о героических событиях в нашей истории", - сказал участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Александр Емельянов.
"Замечательная акция! Замечательно, что здесь пожилые и молодёжь, что поют и знают наши песни", - сказала участник акции "Память в танце. Случайный вальс" Алла Зубкова.
Музыкальный флэшмоб организовала команда молодёжки "Народного фронта" совместно с "Волонтёрами Победы". "Очень важно, чтобы люди помнили и ценили нашу историю, передавали из поколения в поколение. Чтобы этих людей и эти события всегда чтили, помнили и уважали", - подчеркнул сопредседатель ОНФ в Красноярском крае Владимир Назаров.
"Память в танце. Случайный вальс" проходит в 50 регионах страны. Музыка звучит в парках, на аллеях, бульварах и даже в общественном транспорте. К акции присоединились тысячи россиян.
Вадим КУЛИКОВ
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