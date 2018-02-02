КрУДор опубликовал схему движения в Октябрьском районе Красноярска в связи со строительством подземных пешеходных переходов. На участке улицы Киренского, где сейчас уже идёт возведение объекта, когда дорогу откроют, сохранится одностороннее движение в сторону Академгородка.
Ориентировочно весной начнётся строительство еще трёх переходов: двух на Копылова - одного как раз в районе перекрёстка с Киренского, ещё одного возле остановки "Корнеева" и третьего - также возле остановки "Корнеева", но уже на Красной Армии. В этих местах схема движения особенно меняться не будет. Стройки придётся объезжать по временной дороге, которая во всех трёх случаях будет организована вдоль жилых домов.