НОВОСТИ | Общество













02.02.18 17:42 Из-за строительства подземных переходов изменится схема движения на улицах Киренского, Копылова и Красной Армии





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Ориентировочно весной начнётся строительство еще трёх переходов: двух на Копылова - одного как раз в районе перекрёстка с Киренского, ещё одного возле остановки "Корнеева" и третьего - также возле остановки "Корнеева", но уже на Красной Армии. В этих местах схема движения особенно меняться не будет. Стройки придётся объезжать по временной дороге, которая во всех трёх случаях будет организована вдоль жилых домов.







КрУДор опубликовал схему движения в Октябрьском районе Красноярска в связи со строительством подземных пешеходных переходов. На участке улицы Киренского, где сейчас уже идёт возведение объекта, когда дорогу откроют, сохранится одностороннее движение в сторону Академгородка.Ориентировочно весной начнётся строительство еще трёх переходов: двух на Копылова - одного как раз в районе перекрёстка с Киренского, ещё одного возле остановки "Корнеева" и третьего - также возле остановки "Корнеева", но уже на Красной Армии. В этих местах схема движения особенно меняться не будет. Стройки придётся объезжать по временной дороге, которая во всех трёх случаях будет организована вдоль жилых домов.











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