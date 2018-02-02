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НОВОСТИ | Общество





02.02.18 18:15 В Красноярске до 5 февраля введён режим неблагоприятных метеоусловий



Фото
В Красноярске снова введён режим НМУ. Выходные и первый рабочий день следующей недели город будет в дымке. Ещё пару дней назад над миллионником было голубое небо, светило солнце, но погодные условия изменились. Ветер стих, и в ближайшие дни вредные примеси в воздухе будут рассеиваться плохо, соответственно, Красноярск накроет серой пеленой.

К 19 часам 5 февраля режим НМУ, прогнозируют синоптики, будет снят.






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