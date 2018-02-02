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02.02.18 17:37 Красноярский театр оперы и балета будет носить имя Дмитрия Хворостовского





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К слову, присвоить имя Дмитрия Хворостовского театр решил на комиссии, куда входят первые лица правительства края, представители культурно-музыкального сообщества Красноярска и родственники оперного певца.



"На следующей неделе будут объявлены открытые международные конкурсы на две композиции. Одна композиция это историко-мемориальный объект около института искусств. И две мемориальные доски, которые будут размещены на педагогическом училище, где учился Дмитрий Александрович, а также на доме, где он жил в детстве", - сообщила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.











Красноярский государственный театр оперы и балета будет носить имя Дмитрия Хворостовского - об этом рассказала министр культуры края. В устав уже внесены изменения и сейчас документы находятся на регистрации. Ожидается, что на все юридические процедуры потребуется около двух недель, после чего на здании появится его новое название, дизайнеры уже работают над шрифтом.К слову, присвоить имя Дмитрия Хворостовского театр решил на комиссии, куда входят первые лица правительства края, представители культурно-музыкального сообщества Красноярска и родственники оперного певца."На следующей неделе будут объявлены открытые международные конкурсы на две композиции. Одна композиция это историко-мемориальный объект около института искусств. И две мемориальные доски, которые будут размещены на педагогическом училище, где учился Дмитрий Александрович, а также на доме, где он жил в детстве", - сообщила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.







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