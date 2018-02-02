Красноярский государственный театр оперы и балета будет носить имя Дмитрия Хворостовского - об этом рассказала министр культуры края. В устав уже внесены изменения и сейчас документы находятся на регистрации. Ожидается, что на все юридические процедуры потребуется около двух недель, после чего на здании появится его новое название, дизайнеры уже работают над шрифтом.
К слову, присвоить имя Дмитрия Хворостовского театр решил на комиссии, куда входят первые лица правительства края, представители культурно-музыкального сообщества Красноярска и родственники оперного певца.
"На следующей неделе будут объявлены открытые международные конкурсы на две композиции. Одна композиция это историко-мемориальный объект около института искусств. И две мемориальные доски, которые будут размещены на педагогическом училище, где учился Дмитрий Александрович, а также на доме, где он жил в детстве", - сообщила и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.