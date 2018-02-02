НОВОСТИ | Общество













02.02.18 17:40 47 новых школьных автобусов отправятся в районы края





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"Очень важно, чтобы дорога к школе была безопасной и комфортной. Поэтому мы постоянно меняем автобусы. Автобусы сегодня в крае не эксплуатируются более 10 лет", - отметила и.о. министра образования края Светлана Маковская.







47 новых школьных автобусов закупили для отправки в районы Красноярского края. Стоит отметить, что сегодня около 20 тысяч школьников в регионе добираются до учёбы транспортом - в протяжённых населённых пунктах и отдалённых территориях. И обслуживают эту армию учеников более 700 автобусов."Очень важно, чтобы дорога к школе была безопасной и комфортной. Поэтому мы постоянно меняем автобусы. Автобусы сегодня в крае не эксплуатируются более 10 лет", - отметила и.о. министра образования края Светлана Маковская.











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