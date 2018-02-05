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05.02.18 11:42 Житель Дзержинского района провёл два дня на 30-градусном морозе и остался жив





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Пропавшего нашли спустя два дня в 20 километрах от лесосеки, из которой он ушёл. Мужчина находился в критическом состоянии и не мог передвигаться самостоятельно. Сейчас он находится в больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.







Он провёл в лесу два дня на 30-градусном морозе и остался жив. Сторож лесосеки в Дзержинском районе пропал без вести. Об этом сотрудникам полиции сообщил местный житель. На поиски пропавшего был поднят весь личный состав местного МВД. В это время в районе было -30.Пропавшего нашли спустя два дня в 20 километрах от лесосеки, из которой он ушёл. Мужчина находился в критическом состоянии и не мог передвигаться самостоятельно. Сейчас он находится в больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.











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