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НОВОСТИ | Общество





05.02.18 17:44 В берёзовской школе разгорелся скандал из-за сделанных учеником фотографий



Фото
Девятикласснику Кириллу из Берёзовки вместо изучения школьной программы пришлось беседовать с полицейским. Так директор школы пыталась заставить подростка удалить несколько фотографий из телефона, под громким предлогом борьбы с терроризмом.

"Меня мама попросила сфотографировать окна в нашем кабинете. Я сфотографировал, классный руководитель это заметил и меня забрали к директору", - рассказал ученик берёзовской школы №3 Кирилл.

На скандальных снимках окна - вместо стёкол полиэтиленовая плёнка. Английскому языку учат в кабинете, который далёк от европейских стандартов. При этом только семьи первоклашек в этом учебном году собрали около ста тысяч рублей.

Родители учеников недовольны состоянием школы. Мало того, что они оплачивают образование своих детей в виде налогов, так приходится ещё и самим вкладываться в ремонт, например, запенивать межпанельные швы.

Чтобы скрыть затрапезный вид своей школы, администрация запретила проход особо активных родителей и пыталась давить на школьника. В крещенские морозы температура в некоторых классах была +15 градусов, но теплолюбивых подопечных директор Галина Баева и слушать не хочет.

"Пусть переходят в другую школу! Я своего ребёнка вожу за 20 километров в школу", - говорит директор школы Галина Баева.

Сегодня в учебном заведении побывали депутаты Заксобрания и замминистра образования края. "Ну сделал ребёнок несколько снимков состояния школы. Дети имеют право фотографировать. Здесь коллектив и директор были неправы", - считает заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

Чиновники рассказали, что в этой школе вскоре планируется установка новых окон, фотографировать которые будет не стыдно.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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