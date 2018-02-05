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05.02.18 17:44 В берёзовской школе разгорелся скандал из-за сделанных учеником фотографий





Фото



"Меня мама попросила сфотографировать окна в нашем кабинете. Я сфотографировал, классный руководитель это заметил и меня забрали к директору", - рассказал ученик берёзовской школы №3 Кирилл.



На скандальных снимках окна - вместо стёкол полиэтиленовая плёнка. Английскому языку учат в кабинете, который далёк от европейских стандартов. При этом только семьи первоклашек в этом учебном году собрали около ста тысяч рублей.



Родители учеников недовольны состоянием школы. Мало того, что они оплачивают образование своих детей в виде налогов, так приходится ещё и самим вкладываться в ремонт, например, запенивать межпанельные швы.



Чтобы скрыть затрапезный вид своей школы, администрация запретила проход особо активных родителей и пыталась давить на школьника. В крещенские морозы температура в некоторых классах была +15 градусов, но теплолюбивых подопечных директор Галина Баева и слушать не хочет.



"Пусть переходят в другую школу! Я своего ребёнка вожу за 20 километров в школу", - говорит директор школы Галина Баева.



Сегодня в учебном заведении побывали депутаты Заксобрания и замминистра образования края. "Ну сделал ребёнок несколько снимков состояния школы. Дети имеют право фотографировать. Здесь коллектив и директор были неправы", - считает заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.



Чиновники рассказали, что в этой школе вскоре планируется установка новых окон, фотографировать которые будет не стыдно.



Девятикласснику Кириллу из Берёзовки вместо изучения школьной программы пришлось беседовать с полицейским. Так директор школы пыталась заставить подростка удалить несколько фотографий из телефона, под громким предлогом борьбы с терроризмом."Меня мама попросила сфотографировать окна в нашем кабинете. Я сфотографировал, классный руководитель это заметил и меня забрали к директору", - рассказал ученик берёзовской школы №3 Кирилл.На скандальных снимках окна - вместо стёкол полиэтиленовая плёнка. Английскому языку учат в кабинете, который далёк от европейских стандартов. При этом только семьи первоклашек в этом учебном году собрали около ста тысяч рублей.Родители учеников недовольны состоянием школы. Мало того, что они оплачивают образование своих детей в виде налогов, так приходится ещё и самим вкладываться в ремонт, например, запенивать межпанельные швы.Чтобы скрыть затрапезный вид своей школы, администрация запретила проход особо активных родителей и пыталась давить на школьника. В крещенские морозы температура в некоторых классах была +15 градусов, но теплолюбивых подопечных директор Галина Баева и слушать не хочет."Пусть переходят в другую школу! Я своего ребёнка вожу за 20 километров в школу", - говорит директор школы Галина Баева.Сегодня в учебном заведении побывали депутаты Заксобрания и замминистра образования края. "Ну сделал ребёнок несколько снимков состояния школы. Дети имеют право фотографировать. Здесь коллектив и директор были неправы", - считает заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.Чиновники рассказали, что в этой школе вскоре планируется установка новых окон, фотографировать которые будет не стыдно. Роман РЫКОВ











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