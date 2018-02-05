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05.02.18 11:40 Сборная России - чемпион мира по хоккею с мячом





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Это традиция команды - такие игры они смотрят в узком кругу. Основные моменты Антон Савлук обсуждает с сыном. Первый тайм - блестящая игра нашего вратаря. Один из лидеров сборной Швеции, известный красноярцам Кристофер Эдлунд, в Швеции его зовут Крылья, несколько раз пытался забить - не получилось.



На перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу сборной России, к концу второго тайма счёт был уже 4:4, казалось, дополнительного времени не избежать. Шведы хотели победить не меньше наших. Но игрок "Енисея" Алмаз Миргазов забивает решающий мяч. Со счётом 5:4 сборная России возвращает титул чемпионов мира.



Исторический момент: наш Сергей Ломанов - единственный в мире 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом. Со льда празднование победы традиционно перетекает в раздевалку. Аплодисменты, поздравления, и конечно, шампанское из кубка чемпионов. Главными героями чемпионата мира стали игроки красноярского "Енисея", сегодня вечером победители возвращаются домой.



Главный матч года; приятно, что в первые же минуты встречи отличился наш Алмаз Миргазов. Первые два мяча на его счету. Сборная Швеции - одна из самых дисциплинированных команд, они хорошо стоят в обороне, два быстрых мяча в начале - это большая удача, считает бывший игрок "Енисея" Антон Савлук.Это традиция команды - такие игры они смотрят в узком кругу. Основные моменты Антон Савлук обсуждает с сыном. Первый тайм - блестящая игра нашего вратаря. Один из лидеров сборной Швеции, известный красноярцам Кристофер Эдлунд, в Швеции его зовут Крылья, несколько раз пытался забить - не получилось.На перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу сборной России, к концу второго тайма счёт был уже 4:4, казалось, дополнительного времени не избежать. Шведы хотели победить не меньше наших. Но игрок "Енисея" Алмаз Миргазов забивает решающий мяч. Со счётом 5:4 сборная России возвращает титул чемпионов мира.Исторический момент: наш Сергей Ломанов - единственный в мире 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом. Со льда празднование победы традиционно перетекает в раздевалку. Аплодисменты, поздравления, и конечно, шампанское из кубка чемпионов. Главными героями чемпионата мира стали игроки красноярского "Енисея", сегодня вечером победители возвращаются домой. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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