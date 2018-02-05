ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





05.02.18 11:40 Сборная России - чемпион мира по хоккею с мячом



Фото
Главный матч года; приятно, что в первые же минуты встречи отличился наш Алмаз Миргазов. Первые два мяча на его счету. Сборная Швеции - одна из самых дисциплинированных команд, они хорошо стоят в обороне, два быстрых мяча в начале - это большая удача, считает бывший игрок "Енисея" Антон Савлук.

Это традиция команды - такие игры они смотрят в узком кругу. Основные моменты Антон Савлук обсуждает с сыном. Первый тайм - блестящая игра нашего вратаря. Один из лидеров сборной Швеции, известный красноярцам Кристофер Эдлунд, в Швеции его зовут Крылья, несколько раз пытался забить - не получилось.

На перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу сборной России, к концу второго тайма счёт был уже 4:4, казалось, дополнительного времени не избежать. Шведы хотели победить не меньше наших. Но игрок "Енисея" Алмаз Миргазов забивает решающий мяч. Со счётом 5:4 сборная России возвращает титул чемпионов мира.

Исторический момент: наш Сергей Ломанов - единственный в мире 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом. Со льда празднование победы традиционно перетекает в раздевалку. Аплодисменты, поздравления, и конечно, шампанское из кубка чемпионов. Главными героями чемпионата мира стали игроки красноярского "Енисея", сегодня вечером победители возвращаются домой.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .