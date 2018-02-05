НОВОСТИ | Общество













05.02.18 17:46 В Красноярске не будут отключать горячую воду при подготовке к зиме





Фото



Краевой министр уже отправился в столицу для согласования всех деталей. Как будет реализован этот пилотный проект - вопрос, конечно, открытый, но то, что для горожан это долгожданное решение, очевидно.







Красноярск попал в пилотный проект, который обрадует всех жителей. Министерство строительства и ЖКХ России в краевом центре, а также Ижевске, Перми и Екатеринбурге проведёт эксперимент: мегаполисы к зиме будут готовить без отключения горячей воды. То есть даже во время ремонта отключений быть не должно.Краевой министр уже отправился в столицу для согласования всех деталей. Как будет реализован этот пилотный проект - вопрос, конечно, открытый, но то, что для горожан это долгожданное решение, очевидно.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













