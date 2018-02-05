ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






05.02.18 17:42 Обманутым дольщикам, которым негде жить, оплатят аренду квартиры



Фото
Обманутым дольщикам, которым сегодня негде жить, заплатят за аренду квартиры. Об этом после заседания президиума правительства края рассказал Александр Усс. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что дотацию получат малообеспеченные семьи, которые вложили все деньги в строительство и остались ни с чем. На эти цели из бюджета края будет выделено 50 миллионов рублей.

Сейчас в регионе строится 369 многоквартирных домов, из них 14 проблемные. По пяти из них к концу года будут найдены решения по завершению строительства. Самая тяжёлая ситуация с домом по улице Грунтовая, 28-А. Новому застройщику будет выделена земля на бесплатной основе.

"Я был на приёме у министра обороны С.К.Шойгу с просьбой предоставить краю земельный участок в районе улицы Малиновского. Там порядка 100 гектаров. И предварительно такое согласие дано. Сейчас в Заксобрании находится законопроект, который регламентирует порядок отбора застройщика, которому такая земля может быть предоставлена", - сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.

Кроме этого, Александр Усс заявил, что уже в этом году в Красноярске начнут строить современный оптово-логистический центр для сельхозпредприятий. Это будет новое слово в сфере сбыта продуктов местных производителей. Центр должен стать передовым с точки зрения формы и объёмов продаж, а также понятным и удобным для населения. Где именно будет построен логистический центр, пока держится в секрете.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .