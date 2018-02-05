НОВОСТИ













05.02.18 17:42 Обманутым дольщикам, которым негде жить, оплатят аренду квартиры





Фото



Сейчас в регионе строится 369 многоквартирных домов, из них 14 проблемные. По пяти из них к концу года будут найдены решения по завершению строительства. Самая тяжёлая ситуация с домом по улице Грунтовая, 28-А. Новому застройщику будет выделена земля на бесплатной основе.



"Я был на приёме у министра обороны С.К.Шойгу с просьбой предоставить краю земельный участок в районе улицы Малиновского. Там порядка 100 гектаров. И предварительно такое согласие дано. Сейчас в Заксобрании находится законопроект, который регламентирует порядок отбора застройщика, которому такая земля может быть предоставлена", - сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.



Кроме этого, Александр Усс заявил, что уже в этом году в Красноярске начнут строить современный оптово-логистический центр для сельхозпредприятий. Это будет новое слово в сфере сбыта продуктов местных производителей. Центр должен стать передовым с точки зрения формы и объёмов продаж, а также понятным и удобным для населения. Где именно будет построен логистический центр, пока держится в секрете.





Обманутым дольщикам, которым сегодня негде жить, заплатят за аренду квартиры. Об этом после заседания президиума правительства края рассказал Александр Усс. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что дотацию получат малообеспеченные семьи, которые вложили все деньги в строительство и остались ни с чем. На эти цели из бюджета края будет выделено 50 миллионов рублей.Сейчас в регионе строится 369 многоквартирных домов, из них 14 проблемные. По пяти из них к концу года будут найдены решения по завершению строительства. Самая тяжёлая ситуация с домом по улице Грунтовая, 28-А. Новому застройщику будет выделена земля на бесплатной основе."Я был на приёме у министра обороны С.К.Шойгу с просьбой предоставить краю земельный участок в районе улицы Малиновского. Там порядка 100 гектаров. И предварительно такое согласие дано. Сейчас в Заксобрании находится законопроект, который регламентирует порядок отбора застройщика, которому такая земля может быть предоставлена", - сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.Кроме этого, Александр Усс заявил, что уже в этом году в Красноярске начнут строить современный оптово-логистический центр для сельхозпредприятий. Это будет новое слово в сфере сбыта продуктов местных производителей. Центр должен стать передовым с точки зрения формы и объёмов продаж, а также понятным и удобным для населения. Где именно будет построен логистический центр, пока держится в секрете.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













