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05.02.18 17:39 На трассе под Канском ЗИЛ врезался в стоявший на обочине автобус





Фото Фото: VK.com/kraschp



На трассе под Канском ЗИЛ врезался в стоявший на обочине автобус, есть пострадавшие. Грузовик протаранил ПАЗ маршрута Канск-Иланский. В автобусе в момент столкновения находилось 11 пассажиров. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.







На трассе под Канском ЗИЛ врезался в стоявший на обочине автобус, есть пострадавшие. Грузовик протаранил ПАЗ маршрута Канск-Иланский. В автобусе в момент столкновения находилось 11 пассажиров. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.











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