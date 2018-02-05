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05.02.18 17:49 Красноярский скелетонист Александр Третьяков не едет на Олимпиаду





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"Не скажу, что удивлён. Это было ожидаемо, потому что до этого был исполком МОК и они там много чего говорили по этому поводу. Так и пахло, что этим закончится.

- Что бы вы могли им сказать, если бы была такая возможность?

- Да что тут говорить, есть решение суда, нас оправдали, их это не устраивает. Будем судиться дальше, отстаивать своё имя, правду", - сказал олимпийский чемпион по скелетону (Сочи-2014) Александр Третьяков.





Красноярский скелетонист Александр Третьяков не едет на Олимпиаду. Международный олимпийский комитет не разрешил оправданным спортивным арбитражным судом спортсменам выступать в Пхёнчхане. Из красноярцев представлять страну на играх в Корее будут 20 спортсменов, в том числе призёры Олимпиады в Сочи саночники Владислав Антонов и Александр Денисьев, сноубордисты Николай Олюнин и Алёна Заварзина и двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд. Оставшийся за бортом Александр Третьяков рук опускать не собирается, готовится к чемпионату страны."Не скажу, что удивлён. Это было ожидаемо, потому что до этого был исполком МОК и они там много чего говорили по этому поводу. Так и пахло, что этим закончится.- Что бы вы могли им сказать, если бы была такая возможность?- Да что тут говорить, есть решение суда, нас оправдали, их это не устраивает. Будем судиться дальше, отстаивать своё имя, правду", - сказал олимпийский чемпион по скелетону (Сочи-2014) Александр Третьяков.







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