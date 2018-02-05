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05.02.18 17:35 В Красноярске неизвестные обстреляли маршрутный автобус





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"Ехали по маршруту в сторону Базаихи. Подъезжаем к Затонской - девушка собралась на выход. Я услышал два хлопка, то есть одновременно было в стекло", - рассказал кондуктор Евгений Алексиёнок.



К счастью, никто не пострадал, хотя одно из отверстий находилось в нескольких сантиметрах от головы пассажира. У автобуса было выбито два боковых стекла и его сняли с маршрута. Сейчас полиция ищет хулиганов, обстрелявших автобус. Причём пальба велась, скорее всего, из окна соседнего дома.



"Сейчас участковые уполномоченные проводят подворовые и поквартирные обходы, устанавливают возможных очевидцев, свидетелей и лиц, причастных к совершению данного происшествия", - сообщила пресс-секретарь МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.



Отметим, год назад в Красноярске неизвестные обстреляли автобус 56-го маршрута. ЧП тоже произошло на правобережье - на улице Павлова.



Евгений Алексиёнок работает кондуктором на этом маршруте уже пять лет. Говорит, бывало всякое, но чтобы из оружия обстреляли автобус - такого он даже и представить себе не мог: в три часа дня по машине началась пальба."Ехали по маршруту в сторону Базаихи. Подъезжаем к Затонской - девушка собралась на выход. Я услышал два хлопка, то есть одновременно было в стекло", - рассказал кондуктор Евгений Алексиёнок.К счастью, никто не пострадал, хотя одно из отверстий находилось в нескольких сантиметрах от головы пассажира. У автобуса было выбито два боковых стекла и его сняли с маршрута. Сейчас полиция ищет хулиганов, обстрелявших автобус. Причём пальба велась, скорее всего, из окна соседнего дома."Сейчас участковые уполномоченные проводят подворовые и поквартирные обходы, устанавливают возможных очевидцев, свидетелей и лиц, причастных к совершению данного происшествия", - сообщила пресс-секретарь МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.Отметим, год назад в Красноярске неизвестные обстреляли автобус 56-го маршрута. ЧП тоже произошло на правобережье - на улице Павлова. Дмитрий БЫЗОВ











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