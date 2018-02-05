НОВОСТИ | Общество













05.02.18 19:59 Красноярцы жалуются на грязный воздух





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"Ещё на сутки у нас сохраняются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Это слабый ветер, и только завтра к вечеру мы ожидаем, что ветер усилится в западном направлении до 13 метров в секунду. Поэтому до 19 часов 6 февраля НМУ ещё продлён, и только после этого с большой вероятностью он будет снят", - сообщала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



В атмосфере отмечается превышение диоксида азота и оксида углерода, также обнаружены гидрохлориды, гидрофториды и твёрдые фториды, которые характерны для крупных предприятий металлургической отрасли. К слову, во время режима НМУ все заводы и котельные обязаны снижать количество выбросов в атмосферу.



"Из 50 предприятий 19 не отчитались о начале снижения выбросов. Из них такие крупные предприятия, как КраМЗ, Красмаш", - сообщил и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.



Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. А мы решили сами проверить, чем же дышат красноярцы, и пропылесосить воздух в центре города. Медицинскую маску рекомендуют носить красноярцам во время режима НМУ. Она защитит лёгкие не только от заболеваний, но и от грязного воздуха. Сегодня она станет фильтром для нашего пылесоса, с помощью которого мы и проверим, насколько чистый воздух в краевом центре.



Результат неутешителен - уже спустя 15 минут нашего эксперимента маска заметно почернела. А значит, можно сделать вывод, что время режима НМУ не самое лучшее для длительных прогулок и стоит по возможности оставаться дома или уезжать из города.



Третий день красноярцы живут словно в тумане - под пеленой серого дыма можно разглядеть только очертания домов. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске в новом году объявляли уже трижды и в последний раз это произошло в пятницу, 2 февраля. Синоптики ожидали, что дымку сдует сегодня вечером."Ещё на сутки у нас сохраняются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Это слабый ветер, и только завтра к вечеру мы ожидаем, что ветер усилится в западном направлении до 13 метров в секунду. Поэтому до 19 часов 6 февраля НМУ ещё продлён, и только после этого с большой вероятностью он будет снят", - сообщала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.В атмосфере отмечается превышение диоксида азота и оксида углерода, также обнаружены гидрохлориды, гидрофториды и твёрдые фториды, которые характерны для крупных предприятий металлургической отрасли. К слову, во время режима НМУ все заводы и котельные обязаны снижать количество выбросов в атмосферу."Из 50 предприятий 19 не отчитались о начале снижения выбросов. Из них такие крупные предприятия, как КраМЗ, Красмаш", - сообщил и.о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. А мы решили сами проверить, чем же дышат красноярцы, и пропылесосить воздух в центре города. Медицинскую маску рекомендуют носить красноярцам во время режима НМУ. Она защитит лёгкие не только от заболеваний, но и от грязного воздуха. Сегодня она станет фильтром для нашего пылесоса, с помощью которого мы и проверим, насколько чистый воздух в краевом центре.Результат неутешителен - уже спустя 15 минут нашего эксперимента маска заметно почернела. А значит, можно сделать вывод, что время режима НМУ не самое лучшее для длительных прогулок и стоит по возможности оставаться дома или уезжать из города. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

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