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06.02.18 09:10 Репортаж: сборная России - чемпион мира по хоккею с мячом





Под флагом сборной России выступали семеро игроков "Енисея". Капитан Юрий Викулин теперь девятикратный чемпион мира, Сергей Ломанов - единственный в мире 10-кратный и самый результативный бомбардир в истории мировых первенств - забил 157 мячей. Алмаз Миргазов в финале из пяти мячей забил три, это его последний гол стал победным.



Сборная России по хоккею с мячом вернула себе звание сильнейшей команды планеты. Чемпионат мира проходил в Хабаровске, в финале встретились Россия и Швеция. В групповом турнире мы уступили шведам, в финале была уже совсем другая игра. Наши соперники сделали всё, чтобы одолеть "красную машину". Но итоговый счёт 5:4 в пользу наших.Под флагом сборной России выступали семеро игроков "Енисея". Капитан Юрий Викулин теперь девятикратный чемпион мира, Сергей Ломанов - единственный в мире 10-кратный и самый результативный бомбардир в истории мировых первенств - забил 157 мячей. Алмаз Миргазов в финале из пяти мячей забил три, это его последний гол стал победным.







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