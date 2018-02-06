Красноярцы проводили на зимние игры в Южную Корею сборную команду России по фристайлу в дисциплине акробатика. Спортсмены несколько недель готовились к соревнованиям на горнолыжном курорте у подножия хребта Кузнецкого Алатау. На память о краевом центре спортсменам вручили полотно, расписанное пожеланиями от красноярцев.
"Это моя первая олимпиада, я очень переживаю. Цель есть, буду стараться к ней идти. Буду делать всё возможное, чтобы мечты осуществились", - сказала мастер спорта России по фристайлу (акробатика) Любовь Никитина.