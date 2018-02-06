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06.02.18 11:42 Хоккеисты "Енисея" вернулись домой с золотыми медалями чемпионата мира





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Героем встречи со шведами стал Алмаз Миргазов, на его счету три победных мяча из пяти. Сам хоккеист подчёркивает - не он, а единство и воля к победе всей команды стали залогом золотых медалей. "Нужно было выкладываться до последней минуты. Мы не имели права подвести нашу страну", - сказал двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Алмаз Миргазов.



Другая звезда "Енисея" Сергей Ломанов стал единственным в мире десятикратным чемпионом планеты. Признает - всё это время чувствовал поддержку Сергея Ломанова-старшего. "Это и ответственность с моей стороны. Я знаю, что отец переживает за меня, смотрит. Да и вся семья. Спасибо им большое за поддержку. Я стал чемпионом мира в 10-й раз. Очень рад этому. Это моя цель, мотивация была", - сказал десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов.



Две недели борьбы за честь страны, сложный финальный матч и громкая победа - хоккеисты опустошены и физически и эмоционально, и им как никогда требуется этот заряд благодарности от болельщиков. Расслабляться победителям некогда. Уже завтра вечером будет новая тренировка. И на этот раз впереди матч чемпионата России.



Сборная чемпионов мира ещё в небе, в двух часах полёта от Красноярска, а на аэровокзале их уже ждут преданные болельщики. Игру все как один называют "валидольной" - сильные соперники и по-настоящему сложная игра заставляли останавливаться сердца зрителей. Российская сборная по бенди вернула себе звание сильнейшей на планете, обыграв Швецию 5:4. Среди золотых медалистов семь воспитанников красноярского "Енисея".Героем встречи со шведами стал Алмаз Миргазов, на его счету три победных мяча из пяти. Сам хоккеист подчёркивает - не он, а единство и воля к победе всей команды стали залогом золотых медалей. "Нужно было выкладываться до последней минуты. Мы не имели права подвести нашу страну", - сказал двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Алмаз Миргазов.Другая звезда "Енисея" Сергей Ломанов стал единственным в мире десятикратным чемпионом планеты. Признает - всё это время чувствовал поддержку Сергея Ломанова-старшего. "Это и ответственность с моей стороны. Я знаю, что отец переживает за меня, смотрит. Да и вся семья. Спасибо им большое за поддержку. Я стал чемпионом мира в 10-й раз. Очень рад этому. Это моя цель, мотивация была", - сказал десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов.Две недели борьбы за честь страны, сложный финальный матч и громкая победа - хоккеисты опустошены и физически и эмоционально, и им как никогда требуется этот заряд благодарности от болельщиков. Расслабляться победителям некогда. Уже завтра вечером будет новая тренировка. И на этот раз впереди матч чемпионата России. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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