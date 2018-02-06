НОВОСТИ | Экономика













06.02.18 17:42 В Красноярском крае стало на одну деревню меньше





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Всего на начало года в регионе насчитывается 23 города, 29 посёлков городского типа и 1698 сельских населённых пунктов. Больше всего сёл в Абанском и Енисейском районах - по 64. Меньше всего в Кежемском - 13 и Северо-Енисейском - 10.







На карте Красноярского края стало на одну деревню меньше - это Солонечное Бородинского сельсовета Рыбинского муниципального района. Причиной упразднения населённого пункта стало полное отсутствие жителей - земля там пустует уже более пяти лет.Всего на начало года в регионе насчитывается 23 города, 29 посёлков городского типа и 1698 сельских населённых пунктов. Больше всего сёл в Абанском и Енисейском районах - по 64. Меньше всего в Кежемском - 13 и Северо-Енисейском - 10.











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