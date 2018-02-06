В Красноярске завершился 12-й зимний Суриковский фестиваль искусств. Напомним, в этом году он приурочен к юбилейной дате - 170-летию Василия Сурикова. В рамках фестиваля прошло более 200 мероприятий в городских и краевых учреждениях культуры и учебных заведениях.
Накануне в администрации города почётными грамотами наградили участников фестиваля, творческие коллективы и организации, а также журналистов команды "Вестей" Евгению Плотникову, Веронику Ускову и Анастасию Цыганкову за освещение событий фестиваля.
"Задача, которая стоит сегодня перед нами - думать уже о 13-м фестивале. Он вошёл в программу Универсиады. Традиция, которая есть в Красноярске - все инициативы обсуждать с горожанами - конечно, такая возможность будет предоставлена. Мы на различных форумах будем слышать предложения и самые лучшие, самые достойные будут учтены в программе 13-го Суриковского фестиваля", - сказала заместитель главы Красноярска Наталья Боброва.