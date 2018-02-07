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07.02.18 08:47 В Покровке закрыли старую котельную





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В октябре эти дома начали получать тепло от Красноярской ТЭЦ-3 - СГК реализовала масштабный инвестпроект: проложено 470 метров трубопроводов, построен контрольно-регулировочный пункт, он в морозы доказал свою эффективность.



"Он берёт тепло и горячую воду с ТЭЦ-3, регулирует необходимые параметры, увеличивает давление по мере необходимости, всё это автоматически, и распределяет на 19 зданий", - пояснил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.



"Схема теплоснабжения показала устойчивость, и наличие такого нового введённого оборудования в пиковые нагрузки способствовало комфортному проживанию граждан", - отметил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Юрий Шестопалов.



За два года в Красноярске полностью или частично замещено шесть малых котельных. До 2020 года закроют ещё 14. Главное: реализация проекта позволит сократить выбросы в атмосферу сразу на 20 тысяч тонн, вся эта грязь скапливается под так называемой паровой крышкой, она образуется на высоте примерно 100 метров из-за незамерзающего Енисея. По этой причине выбросы источников с низкими трубами наиболее опасны.



"Труба котельной, которая работала в Покровке, высотой 35 метров, как раз относится к таким источникам. Сейчас теплоснабжение осуществляется от Красноярской ТЭЦ-3, её труба 275 метров, кроме того, там работает электрофильтр, эффективность очистки у которого больше 99%", - сообщила заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.



В этом году планируется закрыть ещё две котельные в Зелёной Роще и остановить котельную РЖД, это предусмотрено новой схемой теплоснабжения Красноярска.



Котельная в Покровке своим дымом изрядно досаждала жителям окрестных домов, но в 2017 она отработала свой последний сезон. Эта котельная 1969 года постройки, отапливала всего десяток домов в Покровке. Пока она выведена в резерв, но в принципе, судьба этого теплоузла уже предрешена - его полностью демонтируют.В октябре эти дома начали получать тепло от Красноярской ТЭЦ-3 - СГК реализовала масштабный инвестпроект: проложено 470 метров трубопроводов, построен контрольно-регулировочный пункт, он в морозы доказал свою эффективность."Он берёт тепло и горячую воду с ТЭЦ-3, регулирует необходимые параметры, увеличивает давление по мере необходимости, всё это автоматически, и распределяет на 19 зданий", - пояснил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов."Схема теплоснабжения показала устойчивость, и наличие такого нового введённого оборудования в пиковые нагрузки способствовало комфортному проживанию граждан", - отметил руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Юрий Шестопалов.За два года в Красноярске полностью или частично замещено шесть малых котельных. До 2020 года закроют ещё 14. Главное: реализация проекта позволит сократить выбросы в атмосферу сразу на 20 тысяч тонн, вся эта грязь скапливается под так называемой паровой крышкой, она образуется на высоте примерно 100 метров из-за незамерзающего Енисея. По этой причине выбросы источников с низкими трубами наиболее опасны."Труба котельной, которая работала в Покровке, высотой 35 метров, как раз относится к таким источникам. Сейчас теплоснабжение осуществляется от Красноярской ТЭЦ-3, её труба 275 метров, кроме того, там работает электрофильтр, эффективность очистки у которого больше 99%", - сообщила заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.В этом году планируется закрыть ещё две котельные в Зелёной Роще и остановить котельную РЖД, это предусмотрено новой схемой теплоснабжения Красноярска. Дмитрий БЫЗОВ











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