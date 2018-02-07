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07.02.18 08:50 95 красноярских проектов получили поддержку Фонда президентских грантов





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"Они растут, и не только как спортсмены, но и как люди. Учатся побеждать жизненные трудности. Для детей с особенностями развития это очень важно. Не так много мест, где они могут реализоваться и показать себя", - отметил исполнительный директор Красноярского центра иппотерапии Владимир Шиенок.



Всего из Фонда президентских грантов в Красноярском крае выделено 145 миллионов рублей. На эти деньги реализуют инициативы в сфере культуры, образования, реабилитации инвалидов. Поддержку получили 95 проектов. К слову, это самый лучший результат среди регионов страны после Москвы и Санкт-Петербурга. Столь высокий уровень гражданской активности объясняют в том числе и климатическими особенностями.



"Сибирь осваивали люди, которые надеялись на себя. В этом смысле здесь живут люди, которые привыкли решать свои проблемы. Что такое некоммерческий сектор, что такое гражданское общество? Это взаимопомощь, взаимовыручка. Люди решают проблемы людей. Поэтому понятно, почему сибиряки развивают гражданское общество", - сказал депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.



Проблемы можно и нужно решать своими руками - такова генеральная линия сегодняшней конференции. "Если ты хочешь, чтобы у тебя рядом дети занимались спортом; если ты хочешь, чтобы было чисто и зелено, чтобы мусор убирался, необязательно ждать чего-то. Можно уже сейчас подготовить проект, собрать команду единомышленников и получить поддержку", - подчеркнул генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.



В ближайшие два дня получателям грантов будут рассказывать, как эффективно управлять проектами, вести странички в социальных сетях, привлекать дополнительные ресурсы и работать с командой. Участникам также объяснят, как правильно расходовать полученные средства, оформлять документы и отчитываться перед фондом.



Детей с ограниченными возможностями возвращают к нормальной жизни с помощью лошадей. Иппотерапию как метод реабилитации используют десятилетиями, но финансов всегда не хватает. Хорошо, что удалось выиграть президентский грант - более полутора миллионов рублей. Они пойдут на развитие инвалидного спорта."Они растут, и не только как спортсмены, но и как люди. Учатся побеждать жизненные трудности. Для детей с особенностями развития это очень важно. Не так много мест, где они могут реализоваться и показать себя", - отметил исполнительный директор Красноярского центра иппотерапии Владимир Шиенок.Всего из Фонда президентских грантов в Красноярском крае выделено 145 миллионов рублей. На эти деньги реализуют инициативы в сфере культуры, образования, реабилитации инвалидов. Поддержку получили 95 проектов. К слову, это самый лучший результат среди регионов страны после Москвы и Санкт-Петербурга. Столь высокий уровень гражданской активности объясняют в том числе и климатическими особенностями."Сибирь осваивали люди, которые надеялись на себя. В этом смысле здесь живут люди, которые привыкли решать свои проблемы. Что такое некоммерческий сектор, что такое гражданское общество? Это взаимопомощь, взаимовыручка. Люди решают проблемы людей. Поэтому понятно, почему сибиряки развивают гражданское общество", - сказал депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.Проблемы можно и нужно решать своими руками - такова генеральная линия сегодняшней конференции. "Если ты хочешь, чтобы у тебя рядом дети занимались спортом; если ты хочешь, чтобы было чисто и зелено, чтобы мусор убирался, необязательно ждать чего-то. Можно уже сейчас подготовить проект, собрать команду единомышленников и получить поддержку", - подчеркнул генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.В ближайшие два дня получателям грантов будут рассказывать, как эффективно управлять проектами, вести странички в социальных сетях, привлекать дополнительные ресурсы и работать с командой. Участникам также объяснят, как правильно расходовать полученные средства, оформлять документы и отчитываться перед фондом. Владимир ЖАРИНОВ

















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