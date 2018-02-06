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06.02.18 17:45 В Бородине двое мужчин с ножами напали на приятелей из-за автомобиля





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В безлюдном месте они напали на хозяина "Тойоты" и ещё одного молодого человека, нанесли каждому по несколько ножевых ранений. Водитель иномарки погиб на месте, второй парень смог вырваться и сам добрался до больницы. В тяжёлом состоянии он госпитализирован. Для поимки преступников был объявлен план "Перехват".



"Через 8 часов после случившегося один из нарядов спецроты ДПС заметил автомобиль, который проходил по ориентировке, и задержал двух граждан. У них внутри автомобиля были обнаружены вещи, которые, возможно, послужат уликами при расследовании данного тяжкого преступления. В настоящее время они арестованы, с ними работают оперативники уголовного розыска и следователи Следственного комитета", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











В городе Бородино из-за автомобиля двое мужчин с ножами напали на своих приятелей - один из них погиб, второй находится в больнице. По предварительной версии, компания молодых людей каталась на машине. Во время поездки у двоих выпивших возникло желание забрать автомобиль.В безлюдном месте они напали на хозяина "Тойоты" и ещё одного молодого человека, нанесли каждому по несколько ножевых ранений. Водитель иномарки погиб на месте, второй парень смог вырваться и сам добрался до больницы. В тяжёлом состоянии он госпитализирован. Для поимки преступников был объявлен план "Перехват"."Через 8 часов после случившегося один из нарядов спецроты ДПС заметил автомобиль, который проходил по ориентировке, и задержал двух граждан. У них внутри автомобиля были обнаружены вещи, которые, возможно, послужат уликами при расследовании данного тяжкого преступления. В настоящее время они арестованы, с ними работают оперативники уголовного розыска и следователи Следственного комитета", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







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