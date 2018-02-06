НОВОСТИ | Экономика













06.02.18 17:40 В Красноярске началась подготовка к ремонту дорог





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В списке около 40 участков, и вот некоторые из них: перекопан будет опять весь центр - Сурикова, Диктатуры Пролетариата, Парижской Коммуны, Декабристов, Шахтёров; в Советском районе - Взлётная, Светлогорская, Водопьянова, Брянская, Молокова, 9 мая. В Октябрьском районе - Копылова, Киренского, Красной Армии. На правом берегу - Административный проезд, Ползунова, Чайковского, Юности.



И это только начало: в этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" на ремонт будет потрачен 1 миллиард 700 миллионов рублей. Учитывая печальный опыт прошлых лет, торги объявили раньше, чтобы весной подрядчики могли выйти на объекты. Кроме этого, власти пообещали, что бордюры будут менять только там, где это необходимо, парковочные карманы только приведут в порядок. Обновят и остановочные павильоны. От тех, которыми изуродовали улицу Маркса в прошлом году, решили отказаться.





В Красноярске началась подготовка к масштабному ремонту дорог. На сайте госзакупок появились первые лоты на 760 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, все работы подрядчики должны завершить до 31 октября.В списке около 40 участков, и вот некоторые из них: перекопан будет опять весь центр - Сурикова, Диктатуры Пролетариата, Парижской Коммуны, Декабристов, Шахтёров; в Советском районе - Взлётная, Светлогорская, Водопьянова, Брянская, Молокова, 9 мая. В Октябрьском районе - Копылова, Киренского, Красной Армии. На правом берегу - Административный проезд, Ползунова, Чайковского, Юности.И это только начало: в этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" на ремонт будет потрачен 1 миллиард 700 миллионов рублей. Учитывая печальный опыт прошлых лет, торги объявили раньше, чтобы весной подрядчики могли выйти на объекты. Кроме этого, власти пообещали, что бордюры будут менять только там, где это необходимо, парковочные карманы только приведут в порядок. Обновят и остановочные павильоны. От тех, которыми изуродовали улицу Маркса в прошлом году, решили отказаться.







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