НОВОСТИ | Общество













06.02.18 17:46 Депутат красноярского горсовета может лишиться имущества





Фото



Иск может быть связан со взысканием сумм по договору займа, кредитному договору. Объём требований - более 8 миллионов рублей. При этом ответчику по делу сейчас запрещено переписывать имущество на других лиц или продавать его.



"Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий. При поступлении исполнительного документа о взыскании задолженности в рамках исполнительного производства будет произведён арест и оценка имущества", - сообщил сотрудник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по краю Виталий Святец.





Депутат красноярского горсовета может остаться без имущества. По информации судебных приставов, недвижимость Геннадия Торгунакова рискует быть арестованной. Имя, фамилия, год и место рождения совпадают с данными народного избранника. Его телефон сегодня оказался недоступен.Иск может быть связан со взысканием сумм по договору займа, кредитному договору. Объём требований - более 8 миллионов рублей. При этом ответчику по делу сейчас запрещено переписывать имущество на других лиц или продавать его."Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий. При поступлении исполнительного документа о взыскании задолженности в рамках исполнительного производства будет произведён арест и оценка имущества", - сообщил сотрудник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по краю Виталий Святец.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













