|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|06.02.18 17:46 Депутат красноярского горсовета может лишиться имущества
Депутат красноярского горсовета может остаться без имущества. По информации судебных приставов, недвижимость Геннадия Торгунакова рискует быть арестованной. Имя, фамилия, год и место рождения совпадают с данными народного избранника. Его телефон сегодня оказался недоступен.
Иск может быть связан со взысканием сумм по договору займа, кредитному договору. Объём требований - более 8 миллионов рублей. При этом ответчику по делу сейчас запрещено переписывать имущество на других лиц или продавать его.
"Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий. При поступлении исполнительного документа о взыскании задолженности в рамках исполнительного производства будет произведён арест и оценка имущества", - сообщил сотрудник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по краю Виталий Святец.
|
|