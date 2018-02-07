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07.02.18 09:00 Пресс-конференция: и.о. министра экологии края Владимир Часовитин







Почти две недели в новом году красноярцы прожили под шапкой густого дыма. В краевом центре уже трижды объявляли режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, в последний раз это произошло 2 февраля. Кто загрязняет атмосферу? Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.







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