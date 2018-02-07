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07.02.18 08:55 Красноярская таможня завела три уголовных дела за махинации с валютой





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Срок действия контрактов истёк, но по документам перечислены были не все деньги. Общая сумма незачисленных денежных средств по двум контрактам составила 33 миллиона. Чтобы не отчитываться, дама быстро перерегистрировала фирму на жителя Минусинска, который за деньги предоставил ей свой паспорт.



В итоге схема раскрыта, возбуждено три уголовных дела, два из них - по разным статьям как раз на подставное лицо, мужчине грозит либо штраф, либо принудительные работы до трёх лет.











За махинации с валютой три уголовных дела завела красноярская таможня. Всё началось с того, что предпринимательница заключила несколько договоров о поставке лесоматериалов в Китай. Общая сумма контрактов - почти полтора миллиона долларов.Срок действия контрактов истёк, но по документам перечислены были не все деньги. Общая сумма незачисленных денежных средств по двум контрактам составила 33 миллиона. Чтобы не отчитываться, дама быстро перерегистрировала фирму на жителя Минусинска, который за деньги предоставил ей свой паспорт.В итоге схема раскрыта, возбуждено три уголовных дела, два из них - по разным статьям как раз на подставное лицо, мужчине грозит либо штраф, либо принудительные работы до трёх лет.







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