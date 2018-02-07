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07.02.18 11:45 В Красноярске прошёл творческий вечер Василия Ланового





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"Я и Пушкина читаю 8 часов - к этому обязывает моя профессия. Я работаю в театре Вахтангова, работаю в училище им.Щукина, выезжаю на концерты. Я много играл военных, поэтому в День Победы мне дыхнуть не дают - разбирают на концерты. Это даёт возможность мозгу оставаться живым", - говорит народный артист Советского Союза Василий Лановой.



С особым трепетом актёр читает стихи о войне. Когда началась Великая Отечественная, ему было 7 лет. Родители-крестьяне в первые месяцы войны стали инвалидами. Голод, холод и безмерная вера в Победу. Для многих из тех, кто в этот вечер находился в зале, это не просто история страны - это часть их биографии.



На экране фрагменты фильмов "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Анна Каренина". Каждый образ зрители встречают аплодисментами. В зале в основном дамы - когда-то они были влюблены в героев Ланового. Народный артист Советского Союза немного рассказывает о себе, в основном читает. "Война и мир", один из любимых фрагментов - первый бал Наташи Ростовой."Я и Пушкина читаю 8 часов - к этому обязывает моя профессия. Я работаю в театре Вахтангова, работаю в училище им.Щукина, выезжаю на концерты. Я много играл военных, поэтому в День Победы мне дыхнуть не дают - разбирают на концерты. Это даёт возможность мозгу оставаться живым", - говорит народный артист Советского Союза Василий Лановой.С особым трепетом актёр читает стихи о войне. Когда началась Великая Отечественная, ему было 7 лет. Родители-крестьяне в первые месяцы войны стали инвалидами. Голод, холод и безмерная вера в Победу. Для многих из тех, кто в этот вечер находился в зале, это не просто история страны - это часть их биографии. Евгения ПЛОТНИКОВА











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