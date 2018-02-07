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07.02.18 11:51 Хоккеисты "Енисея" сыграют с ульяновской "Волгой"





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На раскатку вместе с командой вышел Ломанов-третий. Саше Ломанову 6 лет, у него уже есть форма "Енисея", естественно, с семёркой на спине. Вратари потенциального бомбардира не балуют, все его мячи отбили. Когда команда начала тренироваться на одной половине поля, на второй короткую персональную тренировку с внуком провёл дед - главный тренер Сергей Ломанов-старший. За усердие внука похвалил.







8 февраля красноярский "Енисей" на своём поле принимает ульяновскую "Волгу". Накануне прошла предыгровая тренировка. На лёд вышли почти все игроки сборной: после победы на чемпионате мира им дали только один выходной - это был день перелёта.На раскатку вместе с командой вышел Ломанов-третий. Саше Ломанову 6 лет, у него уже есть форма "Енисея", естественно, с семёркой на спине. Вратари потенциального бомбардира не балуют, все его мячи отбили. Когда команда начала тренироваться на одной половине поля, на второй короткую персональную тренировку с внуком провёл дед - главный тренер Сергей Ломанов-старший. За усердие внука похвалил.











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