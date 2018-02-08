АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





08.02.18 08:38 Красноярские волонтёры проводят в школах лекции о безопасности



Фото
Волонтёры краевого движения "Поиск пропавших детей" пошли в школы. Они проводят лекции, цель которых - предотвратить пропажу несовершеннолетних. Для этого каждый ребёнок должен знать "правило трёх Н". "Оно гласит: никуда никогда ни за что нельзя уходить с чужими людьми", - пояснила волонтёр Наталья Костарева.

Волонтёры рассказывают, если, например, кто-то уводит ребёнка, ему нужно забыть о всех правилах воспитания. Только в пошлом году в Красноярском крае потерялись 116 несовершеннолетних. Двое до сих пор не найдены. Шестеро погибли.

Автор проекта "Дети Красноярска - в безопасности" Анастасия Гуданова. Признаётся, даже в том, что собственные дети, сын и дочь, защищены, не уверена. Она знает - беда может подстерегать где угодно. Но рассказать о правилах безопасного поведения в её силах. Например, как реагировать на интернет-письма от неизвестных.

- Когда пишет: "Привет! Приходи ко мне, я с тобой подружусь", я ничего не отвечаю.
- Я узнал, что нельзя гулять там, где нет людей.
- Когда человек говорит: "Я не знаю, какой подъезд, а у меня там внук живёт или ещё кто-нибудь", ни в коем случае нельзя открывать подъезд.

В конце лекции подарок - листовки. Не только для детей, но для взрослых. Избегайте одежды и игрушек с именем вашего ребёнка. Ребёнок не будет опасаться того, кто обратится к нему по имени. Покажите детям места, где они могут получить помощь, если вдруг окажутся в беде. Это правила для родителей, и кто знает, может быть, именно они помогут защитить вашего ребёнка.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .