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08.02.18 08:38 Красноярские волонтёры проводят в школах лекции о безопасности





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Волонтёры рассказывают, если, например, кто-то уводит ребёнка, ему нужно забыть о всех правилах воспитания. Только в пошлом году в Красноярском крае потерялись 116 несовершеннолетних. Двое до сих пор не найдены. Шестеро погибли.



Автор проекта "Дети Красноярска - в безопасности" Анастасия Гуданова. Признаётся, даже в том, что собственные дети, сын и дочь, защищены, не уверена. Она знает - беда может подстерегать где угодно. Но рассказать о правилах безопасного поведения в её силах. Например, как реагировать на интернет-письма от неизвестных.



- Когда пишет: "Привет! Приходи ко мне, я с тобой подружусь", я ничего не отвечаю.

- Я узнал, что нельзя гулять там, где нет людей.

- Когда человек говорит: "Я не знаю, какой подъезд, а у меня там внук живёт или ещё кто-нибудь", ни в коем случае нельзя открывать подъезд.



В конце лекции подарок - листовки. Не только для детей, но для взрослых. Избегайте одежды и игрушек с именем вашего ребёнка. Ребёнок не будет опасаться того, кто обратится к нему по имени. Покажите детям места, где они могут получить помощь, если вдруг окажутся в беде. Это правила для родителей, и кто знает, может быть, именно они помогут защитить вашего ребёнка.



Волонтёры краевого движения "Поиск пропавших детей" пошли в школы. Они проводят лекции, цель которых - предотвратить пропажу несовершеннолетних. Для этого каждый ребёнок должен знать "правило трёх Н". "Оно гласит: никуда никогда ни за что нельзя уходить с чужими людьми", - пояснила волонтёр Наталья Костарева.Волонтёры рассказывают, если, например, кто-то уводит ребёнка, ему нужно забыть о всех правилах воспитания. Только в пошлом году в Красноярском крае потерялись 116 несовершеннолетних. Двое до сих пор не найдены. Шестеро погибли.Автор проекта "Дети Красноярска - в безопасности" Анастасия Гуданова. Признаётся, даже в том, что собственные дети, сын и дочь, защищены, не уверена. Она знает - беда может подстерегать где угодно. Но рассказать о правилах безопасного поведения в её силах. Например, как реагировать на интернет-письма от неизвестных.В конце лекции подарок - листовки. Не только для детей, но для взрослых. Избегайте одежды и игрушек с именем вашего ребёнка. Ребёнок не будет опасаться того, кто обратится к нему по имени. Покажите детям места, где они могут получить помощь, если вдруг окажутся в беде. Это правила для родителей, и кто знает, может быть, именно они помогут защитить вашего ребёнка. Елена АЛИШЕВЕЦ











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