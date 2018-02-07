СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





07.02.18 17:40 Бобровый лог готовится к проведению тестовых соревнований перед Универсиадой



Фото
В Бобровом логу десять трасс, и девять из них имеют сертификат на все горнолыжные дисциплины Международной лыжной федерации. На Универсиаде здесь разыграют девять комплектов медалей. Тем не менее, приведение фан-парка к мировым стандартам продолжается: строят тренерский блок, вертолётную площадку для санавиации, готовят оборудование для видеотрансляции, расширяют трассы, модернизируют систему снегообразования.

"Мы будем насыщать снег влагой. В итоге мы получим однородную массу снега, на которой будем ставить трассу, красить специальной краской, чтобы трасса соответствовала мировым стандартам", - сообщил спортивный менеджер по горнолыжному спорту Универсиады-2019 Марк Пнёв.

По такой поверхности можно будет развивать олимпийские скорости. Поэтому и требования к безопасности высокие: установят надувные маты и сетки в три кордона. Проверят готовность на тестовых соревнованиях Универсиады. С 4 по 10 марта на склонах фан-парка пройдут первенство, кубок и чемпионат России по разным дисциплинам. Кстати, подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по параллельным дисциплинам сноуборда проведёт тоже здесь.

"Так как у нас везде система искусственного снегообразования, снёг жёсткий, спортивный, мы надеемся, что пять тренировочных дней помогут нашей сборной одержать победу, тем более сноубордисты России сейчас получают призовые места", - отметила генеральный директор фан-парка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.

Подготовка не прерывает работу "Бобрового лога". Здесь тренируются более 600 юных спортсменов. Некоторые из них претендуют на участие в Универсиаде-2019.

Антон Енджиевский, мастер спорта по горным лыжам: "Трасса хорошая, крутая, подготовка снега хорошая. Небольшие различия между Европой и Красноярском, всё подготовлено на высоком уровне".

Дарья Овчинникова, чемпион Зимней универсиады-2015 в Гранаде (Испания): "Думаю, что для Универсиады это то, что нужно. Соревнования между студентами, тут подходящие склоны".

Дмитрий Таймулин, чемпион мира среди юниоров 2014 года: "Люди, которые приедут сюда из-за рубежа, они почувствуют разницу там и здесь? - Конечно! У нас-то лучше!".

Тест пройдут не только спортсмены, склоны, снег, техника и оборудование, но и судейская бригада. На соревнованиях различного уровня сотня красноярских специалистов готовится к Универсиаде уже три года.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .