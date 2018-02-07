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07.02.18 17:40 Бобровый лог готовится к проведению тестовых соревнований перед Универсиадой





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"Мы будем насыщать снег влагой. В итоге мы получим однородную массу снега, на которой будем ставить трассу, красить специальной краской, чтобы трасса соответствовала мировым стандартам", - сообщил спортивный менеджер по горнолыжному спорту Универсиады-2019 Марк Пнёв.



По такой поверхности можно будет развивать олимпийские скорости. Поэтому и требования к безопасности высокие: установят надувные маты и сетки в три кордона. Проверят готовность на тестовых соревнованиях Универсиады. С 4 по 10 марта на склонах фан-парка пройдут первенство, кубок и чемпионат России по разным дисциплинам. Кстати, подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по параллельным дисциплинам сноуборда проведёт тоже здесь.



"Так как у нас везде система искусственного снегообразования, снёг жёсткий, спортивный, мы надеемся, что пять тренировочных дней помогут нашей сборной одержать победу, тем более сноубордисты России сейчас получают призовые места", - отметила генеральный директор фан-парка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.



Подготовка не прерывает работу "Бобрового лога". Здесь тренируются более 600 юных спортсменов. Некоторые из них претендуют на участие в Универсиаде-2019.



Антон Енджиевский, мастер спорта по горным лыжам: "Трасса хорошая, крутая, подготовка снега хорошая. Небольшие различия между Европой и Красноярском, всё подготовлено на высоком уровне".



Дарья Овчинникова, чемпион Зимней универсиады-2015 в Гранаде (Испания): "Думаю, что для Универсиады это то, что нужно. Соревнования между студентами, тут подходящие склоны".



Дмитрий Таймулин, чемпион мира среди юниоров 2014 года: "Люди, которые приедут сюда из-за рубежа, они почувствуют разницу там и здесь? - Конечно! У нас-то лучше!".



Тест пройдут не только спортсмены, склоны, снег, техника и оборудование, но и судейская бригада. На соревнованиях различного уровня сотня красноярских специалистов готовится к Универсиаде уже три года.



В Бобровом логу десять трасс, и девять из них имеют сертификат на все горнолыжные дисциплины Международной лыжной федерации. На Универсиаде здесь разыграют девять комплектов медалей. Тем не менее, приведение фан-парка к мировым стандартам продолжается: строят тренерский блок, вертолётную площадку для санавиации, готовят оборудование для видеотрансляции, расширяют трассы, модернизируют систему снегообразования."Мы будем насыщать снег влагой. В итоге мы получим однородную массу снега, на которой будем ставить трассу, красить специальной краской, чтобы трасса соответствовала мировым стандартам", - сообщил спортивный менеджер по горнолыжному спорту Универсиады-2019 Марк Пнёв.По такой поверхности можно будет развивать олимпийские скорости. Поэтому и требования к безопасности высокие: установят надувные маты и сетки в три кордона. Проверят готовность на тестовых соревнованиях Универсиады. С 4 по 10 марта на склонах фан-парка пройдут первенство, кубок и чемпионат России по разным дисциплинам. Кстати, подготовку к Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по параллельным дисциплинам сноуборда проведёт тоже здесь."Так как у нас везде система искусственного снегообразования, снёг жёсткий, спортивный, мы надеемся, что пять тренировочных дней помогут нашей сборной одержать победу, тем более сноубордисты России сейчас получают призовые места", - отметила генеральный директор фан-парка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.Подготовка не прерывает работу "Бобрового лога". Здесь тренируются более 600 юных спортсменов. Некоторые из них претендуют на участие в Универсиаде-2019.Антон Енджиевский, мастер спорта по горным лыжам: "Трасса хорошая, крутая, подготовка снега хорошая. Небольшие различия между Европой и Красноярском, всё подготовлено на высоком уровне".Дарья Овчинникова, чемпион Зимней универсиады-2015 в Гранаде (Испания): "Думаю, что для Универсиады это то, что нужно. Соревнования между студентами, тут подходящие склоны".Дмитрий Таймулин, чемпион мира среди юниоров 2014 года: "Люди, которые приедут сюда из-за рубежа, они почувствуют разницу там и здесь? - Конечно! У нас-то лучше!".Тест пройдут не только спортсмены, склоны, снег, техника и оборудование, но и судейская бригада. На соревнованиях различного уровня сотня красноярских специалистов готовится к Универсиаде уже три года. Вадим КУЛИКОВ











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