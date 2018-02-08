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НОВОСТИ | Общество





08.02.18 08:43 В красноярском зоопарке экваториальные животные массово приносят потомство



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Этот мир малыш мусанга ещё не увидел - глаза пока не открыл. Ему всего несколько дней отроду. Его родители безразлично спят в гамаках - материнские чувства не взыграли, и воспитывают нового питомца люди. Сурикат Фёдор, наоборот, бдительно осматривает посетителей, охраняет самку с малышом. Не подпускает к себе зоологов и носуха - её маленькие забияки вьются вокруг мамы.

За два месяца детишек в зоопарке набралось на целый детский сад. Все эти животные родом из жарких экваториальных стран, и пока в Сибири зима и стужа, на их родине - лучшее время для потомства. Видимо, африканские корни дали знать о себе и у родителей камерунского козлёнка Сникерса. Сникерс с рождения рос на руках человека. Ласковому малышу и дальше предстоит находиться рядом с людьми. Он станет питомцем ручного отдела. А значит, познакомиться с ним и даже пообнимать его смогут все желающие.

В отделе орнитологии тоже хвастаются прибавлением: птенцам две недели отроду, ещё даже не научились летать. Есть и те, кто только готовится стать родителями. "Очень надеемся получить потомство от попугаев ара. Они очень охраняют свой домик, не пускают никого в вольер. Обычно если соединить самца и самку, получается пара. У крупных попугаев не так, тут ещё симпатия должна быть", - рассказывает заведующая отделом орнитологии зоопарка "Роев ручей" Ирина Воронцова.

Хитро выглядывают из вольера игрунки: тоже вот-вот обзаведутся потомством. Умиляться красноярцам можно ближайшие несколько месяцев - именно столько продлится урожайный на детей сезон. Правда, мало кого из малышни оставят в "Роевом ручье" жить. Их вырастят и отдадут в другие зоопарки.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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