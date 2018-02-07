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07.02.18 20:48 Алексей Клешко: после визита Путина региональный бюджет может вздохнуть с облегчением





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"Речь идёт и непосредственно о подготовке к Универсиаде, в частности, о выделении СФУ дополнительно более миллиарда рублей на подготовку действующих общежитий по стандартам FISU. Речь идёт о создании в Красноярске на базе тех объектов, которые строились к Универсиаде, крупного федерального учреждения. А это значит, что бремя содержания этих крупных инфраструктурных объектов с краем разделит и федерация", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.











Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко рассказал, что после совещания может вздохнуть с облегчением региональный бюджет. Чтобы провести Универсиаду на высоком международном уровне и сохранить её наследие, стоит ждать федеральных вливаний."Речь идёт и непосредственно о подготовке к Универсиаде, в частности, о выделении СФУ дополнительно более миллиарда рублей на подготовку действующих общежитий по стандартам FISU. Речь идёт о создании в Красноярске на базе тех объектов, которые строились к Универсиаде, крупного федерального учреждения. А это значит, что бремя содержания этих крупных инфраструктурных объектов с краем разделит и федерация", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.







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