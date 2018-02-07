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07.02.18 20:50 В 21 веке Владимир Путин восемь раз посетил Красноярский край





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Около года назад Владимир Владимирович изучал подготовку краевого центра к Универсиаде. Тогда глава государства выразил обеспокоенность темпами строительства спортивных, медицинских и транспортных объектов для студенческих игр, на 1 марта 2017 года отставание составляло от 3 до 4 месяцев по 12 из 34 объектов. К слову, тогда на совещании президента с краевым правительством было решено купить для Универсиады 320 новых автобусов, которые по окончанию игр останутся в наследие Красноярскому краю.







В 21 веке Красноярский край принимал Владимира Путина восемь раз. Президент России возлагал цветы на могилу Виктора Астафьева, открывал первую очередь строительства 4-го моста через Енисей, принимал участие в церемонии открытия нового корпуса нефти и газа Сибирского федерального университета, участвовал в Красноярском экономическом форуме.Около года назад Владимир Владимирович изучал подготовку краевого центра к Универсиаде. Тогда глава государства выразил обеспокоенность темпами строительства спортивных, медицинских и транспортных объектов для студенческих игр, на 1 марта 2017 года отставание составляло от 3 до 4 месяцев по 12 из 34 объектов. К слову, тогда на совещании президента с краевым правительством было решено купить для Универсиады 320 новых автобусов, которые по окончанию игр останутся в наследие Красноярскому краю.













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